महोबा में पौष माह की पूर्णमासी पर भक्तों ने लगाई गोरखगिरि की परिक्रमा

जागरण संवाददाता, महोबा। पौष माह की पूर्णमासी के पावन अवसर पर भक्तों ने शहर के ऐतिहासिक गोरखगिरि की परिक्रमा श्रद्धा, भक्ति व रामधुन के साथ पूर्ण की।

धार्मिक यात्रा सुबह 6 बजे शिवतांडव मंदिर परिसर से शुरू हुई। जो पठवा के बाल हनुमान मंदिर, रामजानकी मंदिर, कबीर आश्रम, सकरी सन्या, रामदरबार, छोटी चंद्रिका मंदिर व पुलिस लाइन होते हुए वापस उसी स्थान पर समाप्त हुई।

यहां भजन कीर्तन व सत्संग का आयोजन किया गया। जिसमें साईं डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. एलसी अनुरागी ने बताया कि चौदह वर्ष के वनवास काल दौरान भगवान राम, लक्ष्मण व माता जानकी गोरखगिरि पर्वत आए थे। सीता रसोई, रामकुंड इसके जीवंत प्रमाण है।