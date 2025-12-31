पत्नी ने रिश्तेदार प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, बेटे ने खून लगे हथियार देखकर खोला मां का राज
जागरण संवाददाता, महोबा। माली के पहाड़ पर मिले क्षत विक्षत शव की घटना में नया मोड़ आया है। पत्नी ने ही रिश्ते के भांजे के प्यार में पड़कर बाधा बन रहे पति की हंसिया व लोहे के पाइप से हमला कर अपने पति की हत्या कर दी।
दिवंगत के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित महिला व उसके प्रेमी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि दोनों फरार चल रहे हैं।
कस्बा कबरई स्थित गंगामईया पहाड़ पर 11 दिसंबर की सुबह कस्बे के ही मुहल्ला शास्त्रीनगर निवासी 48 वर्षीय श्याम सुंदर सैनी का शव क्षत विक्षत पड़ा मिला था। दिवंगत के पुत्र कृष्णकांत ने बताया कि पिता फूल बेचने का काम करते थे। 10 दिसंबर की शाम वह रोजाना की तरह घरों में फूल माला देने गए थे।
जब वह देर रात तक घर नहीं आए तो उनकी तलाश शुरू की गई। सुबह शव पहाड़ पर पड़े होने की सूचना मिली। पुत्र ने पिता की हत्या की आशंका जताई थी। उनके सिर में चोट थी और शरीर का कुछ हिस्सा गायब था। पोस्टमार्टम में फेफड़े व दिल भी नहीं मिले थे।
अनुमान लगाया जा रहा था कि वह नित्यक्रिया के लिए पहाड़ पर गए और गिरकर घायल हो गए। इसके बाद सियार व कुत्तों ने उन्हें नोंच डाला, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन अब मामले में नया मोड़ आया है।
बेटे कृष्णकांत ने बताया कि मां गोमती देवी व पिता के भांजे सुजीत कुमार निवासी थाना जसपुरा गौरीकला बांदा ने प्रेम प्रसंग के चलते उनकी हत्या की थी। थानाध्यक्ष कबरई सत्यवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों फरार है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
ऐसे खुला मामला
करीब पांच से छह दिनों पहले दिवंगत के बेटे कृष्णकांत ने घर में रखे हंसियां व फुंकनी (चूल्हा फूंकने वाला पाइप) में खून लगा देखा। उसने मां से इसके बारे में पूछा तो उसने टरका दिया। बाद में कड़ाई की तो मां गोमती ने बताया कि वह 10 माह से उसके घर में रह रहे पिता के भांजे सुजीत उर्फ लालू से प्रेम करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। पति विरोध करते थे तो उनकी हत्या कर दी और शव पहाड़ पर ले जाकर फेंक दिया। कृष्णकांत ने मंगलवार की शाम तहरीर दी।
