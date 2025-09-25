महोबा में दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, चालक की मौत

महोबा में बुधवार देर रात दो ट्रकों की भीषण टक्कर में आग लग गई जिससे एक चालक की मौत हो गई। टक्कर कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कबरई के पास हुई। माना जा रहा है कि दोनों ट्रक 120-130 की रफ्तार में थे। एक ट्रक में गिट्टी लदी थी जबकि दूसरा खाली था। सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और यातायात बहाल किया।

जागरण संवाददाता, महोबा। बुधवार की देर रात करीब एक बजे दो ट्रकों के बीच आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। इससे यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर थाना कबरई व अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए है। करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कस्बा कबरई के पास बुधवार की देर रात करीब एक बजे ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों वाहन करीब 120-130 की रफ्तार में जा रहे थे। एक में गिट्टी लदी थी तो दूसरा खाली था। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।