महोबा में दो ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, चालक की मौत
महोबा में बुधवार देर रात दो ट्रकों की भीषण टक्कर में आग लग गई जिससे एक चालक की मौत हो गई। टक्कर कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कबरई के पास हुई। माना जा रहा है कि दोनों ट्रक 120-130 की रफ्तार में थे। एक ट्रक में गिट्टी लदी थी जबकि दूसरा खाली था। सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और यातायात बहाल किया।
जागरण संवाददाता, महोबा। बुधवार की देर रात करीब एक बजे दो ट्रकों के बीच आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। इससे यातायात बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।
हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर थाना कबरई व अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू किए है। करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।
कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कस्बा कबरई के पास बुधवार की देर रात करीब एक बजे ट्रकों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई।
अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों वाहन करीब 120-130 की रफ्तार में जा रहे थे। एक में गिट्टी लदी थी तो दूसरा खाली था। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई।
राहगीरों की सूचना पर थाना कबरई पुलिस व दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। इसके बाद यातायात बहाल हो सका। हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हाे गई। जबकि दूसरे ट्रक का चालक कूदकर भाग गया।
थानाध्यक्ष सत्यवेंद्र सिंह ने बताया कि टक्कर से चालक उसमें फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
