    Drone Thief: महोबा में ड्रोन उड़ने और चोरी की फैलाते रहे थे अफवाह, 17 लोग गिरफ्तार

    By abhisek dwivedi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:25 PM (IST)

    महोबा में ड्रोन उड़ने और चोरों की अफवाहों से दहशत का माहौल है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाया कि ये लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

    ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वाले 17 लोग पुलिस गिरफ्त में। पुलिस

    संवाद सहयाेगी, जागरण . कुलपहाड़ (महोबा)। महोबा में कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरों की चहलकदमी की अफवाहें फैल रही है। जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। हालांकि पुलिस हर सूचना को गंभीरता से लेकर अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफवाह की पड़ताल की और इसे फैलाने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने लोगों ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

    23 सितंबर को थाना कुलपहाड़ के एसआई विकास तिवारी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि मुहल्ला सोनकपुरा कस्बा कुलपहाड़ में कुछ लोग ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस टीम ने इसे गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की गई। जांच में पाया गया कि 17 लोग झूठी अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहे थे।

    पुलिस ने आरोपितों हरीओम कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, घनश्याम कुशवाहा, संतोष कुमार, मानिकचंद्र पाल, दयाशंकर कुशवाहा, रविंद्र पासवान, लघुचंद्र कुशवाहा, जयप्रकाश कुशवाहा, हर्ष पाल, दिलीप कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, प्रेमचंद्र कुशवाहा, देवेंद्र पासवान, सूरज सिंह निवासीगण मुहल्ला सोनकपुरा को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। थानाध्यक्ष राधेश्याम वर्मा ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या झूठी जानकारी फैलाने से बचें। इस प्रकार की हरकतें शांति एवं सौहार्द को बिगाड़ती हैं। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    इधर, दिनदहाड़े घर से सोने चांदी के कीमती जेवरात ले गए चोर

    थाना श्रीनगर के ग्राम ननौरा में चोरों ने दिनदहाड़े घर को अपना निशाना बनाया। चोर अलमारी बक्सों आदि के ताले तोड़कर यहां से करीब तीन से चार लाख के सोने चांदी के जेवरात चुराकर ले गए। पीड़ित गृहस्वामी ने इसकी सूचना पुलिस को देकर घटना के शीघ्र राजफाश की मांग की है। चोरी की घटना से लोगों में दहशत व्याप्त है। इसके पूर्व भी इसी गांव में दो चोरियां हो चुकी है। ग्राम ननोरा निवासी कृष्णकांत अनुरागी बुधवार की सुबह रोजाना की तरह पत्नी हेमवती के साथ मजदूरी करने गया था। तभी मौका पाकर चोरों ने सूनसान घर में धावा बोला। दोपहर में जब दोनों लोग खाना खाने घर आए तो ताले टूटे थे और अलमारी भी खुली पड़ी थी। चोर अलमारी में रखे दो मंगलसूत्र, चांदी का नारियल, सोने की चार चूड़ी, एक बिछुआ चांदी का, सोने की झुमकी सहित तीन से चार लाख के जेवरात पार करके ले गए। पीड़ित ने सूचना यूपी 112 व थाना श्रीनगर में दी। बताया कि इसके पहले भी दो चाेरियां हो चुकी है। थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली है। जांच की जा रही है। जल्द ही घटना का राजफाश कर लिया जाएगा। उधर चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत व्याप्त है।