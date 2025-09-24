Drone Thief: महोबा में ड्रोन उड़ने और चोरी की फैलाते रहे थे अफवाह, 17 लोग गिरफ्तार

महोबा में ड्रोन उड़ने और चोरों की अफवाहों से दहशत का माहौल है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पाया कि ये लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

संवाद सहयाेगी, जागरण . कुलपहाड़ (महोबा)। महोबा में कुछ दिनों से ड्रोन उड़ने और चोरों की चहलकदमी की अफवाहें फैल रही है। जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। हालांकि पुलिस हर सूचना को गंभीरता से लेकर अफवाह उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अफवाह की पड़ताल की और इसे फैलाने वाले 17 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने लोगों ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

23 सितंबर को थाना कुलपहाड़ के एसआई विकास तिवारी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। तभी रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि मुहल्ला सोनकपुरा कस्बा कुलपहाड़ में कुछ लोग ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाकर हंगामा कर रहे हैं। पुलिस टीम ने इसे गंभीरता से लिया और मौके पर पहुंचकर इसकी पड़ताल की गई। जांच में पाया गया कि 17 लोग झूठी अफवाह फैलाकर शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर रहे थे।

पुलिस ने आरोपितों हरीओम कुशवाहा, नरेंद्र कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, घनश्याम कुशवाहा, संतोष कुमार, मानिकचंद्र पाल, दयाशंकर कुशवाहा, रविंद्र पासवान, लघुचंद्र कुशवाहा, जयप्रकाश कुशवाहा, हर्ष पाल, दिलीप कुशवाहा, राहुल कुशवाहा, पप्पू कुशवाहा, प्रेमचंद्र कुशवाहा, देवेंद्र पासवान, सूरज सिंह निवासीगण मुहल्ला सोनकपुरा को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया। थानाध्यक्ष राधेश्याम वर्मा ने अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या झूठी जानकारी फैलाने से बचें। इस प्रकार की हरकतें शांति एवं सौहार्द को बिगाड़ती हैं। ऐसा करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।