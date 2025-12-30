Language
    CCTNS रैंकिंग में महोबा पुलिस ने किया टॉप, लगातार 7वीं बार किया प्रदेश में आया प्रथम स्थान

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:23 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, महोबा। सीसीटीएनएस के तहत उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं उप्र द्वारा नवंबर के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश स्तरीय रैकिंग जारी की है।

    जिसमें महोबा पुलिस ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए एक बार फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनपद के लिए लगातार सातवीं बार है।

    अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया।

    मुख्यालय द्वारा टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

    सीसीटीएनएस (अपराध एवं अपराधी ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम) एक एकीकृत आनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी भी अपराध से संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपितों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्रवाई आनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है।

