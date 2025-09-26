Language
    ट्रैक्टर से बर्बाद की फसल, विरोध करने पर किसान को घर में घुसकर पीटा

    By abhisek dwivedi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:23 PM (IST)

    महोबा के सलैयामाफ गांव में मुन्नालाल गोस्वामी की खेत में लगी तारबाड़ी को दशरथ ने तोड़ दिया और फसल बर्बाद कर दी। विरोध करने पर दशरथ और उसके परिवार ने घर में घुसकर मुन्नालाल पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच की जा रही है।

    ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दी फसल। जागरण

    जागरण संवाददाता, महोबा । थाना अजनर के ग्राम सलैयामाफ निवासी मुन्नालाल गोस्वामी ने बताया कि 25 जून की शाम 6 बजे गांव के ही दशरथ ने उसके खेत में मेड़ में लगी तारबाड़ी को तोड़ दिया और उसकी फसल ट्रैक्टर से बर्बाद कर दी। मना करने पर वह गालियां देकर विवाद करने लगा।

    इसी बात को लेकर रात्रि साढ़े 8 बजे जब वह अपने घर पर खाना खा रहा था। तभी दशरथ राजपूत अपने परिवार के बलवीर सिंह, सत्यम व सुमरत के साथ गालिया देते हुए उसके घर के अंदर घुस आया। मना करने पर इन लोगों ने कुल्हाड़ी व लाठी से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गया। उसकी मां व भाई ने बीच बचाव कर उसे बचाया।

    जान से मारने की धमकी

    मुहल्ले के लोगों को आते देखकर ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पिटाई से उसके बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया। इसकी सूचना थाना पुलिस को दी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी गई पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

    इसके बाद उसने न्यायालय का सहारा लिया। न्यायालय आदेश पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया।थानाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया कि विवेचना की जा रही है।