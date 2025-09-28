Language
    जमीनी रंजिश के चलते हैंडपंप पर नहा रहे शख्स को पीटा, पत्नी और बेटे को भी किया घायल

    By abhisek dwivedi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:27 PM (IST)

    महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के पांच लोगों ने दंपती और उनके बेटे की पिटाई कर दी। घटना 21 सितंबर को बरा चौराहा स्थित एक हैंडपंप पर हुई जहाँ पीड़ित पानी लेने गए थे। आरोपियों ने सब्बल लाठी और बांका से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    जमीनी रंजिश के चलते दंपती सहित पुत्र को पीटा। जागरण

    जागरण संवाददाता, महोबा । जमीनी विवाद की रंजिश के चलते परिवार के पांच लोगों ने मिलकर दंपती सहित पुत्र की पिटाई कर दी। पीड़ितों की सूचना पर पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।

    थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम सिजहरी निवासी छोटेलाल ने बताया कि 21 सितंबर को वह अपनी पत्नी कुसुम देवी के साथ ग्राम बरा चौराहा स्थित हैंडपंप से पानी लेने गया था। पत्नी पानी भर रही थी और वह नहाने लगा। तभी सुंदरलाल, विनोद कुमार, शिवकली, प्रभुदयाल प्रेमवती आए और ये लोग अपने साथ सब्बल, लाठी व बांका आदि लिए थे।

    जमीनी विवाद को लेकर दीं गालियां

    इन लोगों ने जमीनी विवाद की पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देनी शुरू कर दी और दोनों लोगों को पीटने लगे। शोरगुल सुनकर पुत्र प्रमोद बीच बचाव करने के लिए आया तो उसके साथ भी मारपीट की गई। जिससे तीनों को शरीर में गंभीर चोटें आईं।

    गिर गया मोबाइल

    ग्रामीणों के एकत्र होने के बाद ये लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। मारपीट में प्रमोद का मोबाइल कहीं गिर गया। छोटेलाल ने बताया कि सुंदरलाल पुलिस में नौकरी करता है और गांव में ही घूमता रहता है। ये लोग हम लोगों की हत्या करा सकते है। पीड़ितों ने सूचना शहर कोतवाली में दी। थानाध्यक्ष श्रीनगर जयचंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।