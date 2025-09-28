कुत्ता को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों ने घर में घुसकर दंपति और बेटों को पीटा

जागरण संवाददाता, महोबा । कुत्ता के काटने के विवाद में पड़ोसियों ने घर में घुसकर दंपति व उनके दो पुत्रों के साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम थाना निवासी कौशिल्या ने बताया कि 14 सितंबर को उसका पड़ोसी सुखराम से कुत्ता काटने को लेकर विवाद हो गया था। जिस पर सुखराम ने उसके पुत्रों चंदू उर्फ शिवकुमार व शिवचरन के विरुद्ध मकदमा दर्ज कराया था।