कुत्ता को लेकर हुआ विवाद, पड़ोसियों ने घर में घुसकर दंपति और बेटों को पीटा
महोबा में कुत्ते के काटने को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने घर में घुसकर एक दंपती और उनके दो बेटों के साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, महोबा । कुत्ता के काटने के विवाद में पड़ोसियों ने घर में घुसकर दंपति व उनके दो पुत्रों के साथ मारपीट कर दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम थाना निवासी कौशिल्या ने बताया कि 14 सितंबर को उसका पड़ोसी सुखराम से कुत्ता काटने को लेकर विवाद हो गया था। जिस पर सुखराम ने उसके पुत्रों चंदू उर्फ शिवकुमार व शिवचरन के विरुद्ध मकदमा दर्ज कराया था।
अगले दिन हुई जमानत
अगले दिन उनकी जमानत हो गई। कौशिल्या ने बताया कि इसी बात लेकर सुखराम, नंदा, छत्रपाल, सिद्धा व विक्रम उसके घर आए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने उसके साथ ही पति व दोनों बेटों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।
पीड़िता ने सूचना पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक मनीष पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
