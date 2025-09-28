काम से लौट रहे शख्स को दीं गालियां, विरोध करने पर पीड़ित और उसके भाई-भाभी को भी पीटा

महोबा जिले के गहरा पहाड़िया गांव में पुरानी कहासुनी के चलते तीन लोगों ने एक दंपती समेत चार लोगों के साथ मारपीट की जिससे वे घायल हो गए। पीड़ित रामकुमार ने बताया कि आरोपियों ने रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

जागरण संवाददाता, महोबा । विवाद के चलते गांव के ही तीन लोगों ने दंपती सहित चार लोगों को पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।थाना कुलपहाड़ के ग्राम गहरा पहाड़िया निवासी रामकुमार ने बताया कि 27 सितंबर की रात्रि करीब 8 बजे वह काम करके अपने घर लौट रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देने लगे गालियां तभी रास्ते में सुनील, रंजीत, भानसिंह यादव आए और उसका रास्ता रोककर गालियां देने लगे। मना करने पर इन लोगों ने मारपीट कर दी। उसकी पत्नी हरकुंवर व भाई कल्याण सिंह, भाभी भारती बीच बचाव के लिए आई तो इनके साथ भी मारपीट की गई। जिससे सभी के शरीर में चोटें आईं।