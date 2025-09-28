Language
    काम से लौट रहे शख्स को दीं गालियां, विरोध करने पर पीड़ित और उसके भाई-भाभी को भी पीटा

    By abhisek dwivedi Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:08 PM (IST)

    महोबा जिले के गहरा पहाड़िया गांव में पुरानी कहासुनी के चलते तीन लोगों ने एक दंपती समेत चार लोगों के साथ मारपीट की जिससे वे घायल हो गए। पीड़ित रामकुमार ने बताया कि आरोपियों ने रास्ते में रोककर गाली-गलौज की और मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

    विवाद के चलते दंपती सहित भाई-भाभी को पीटा। जागरण

    जागरण संवाददाता, महोबा । विवाद के चलते गांव के ही तीन लोगों ने दंपती सहित चार लोगों को पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच शुरू की है।थाना कुलपहाड़ के ग्राम गहरा पहाड़िया निवासी रामकुमार ने बताया कि 27 सितंबर की रात्रि करीब 8 बजे वह काम करके अपने घर लौट रहा था।

    देने लगे गालियां

    तभी रास्ते में सुनील, रंजीत, भानसिंह यादव आए और उसका रास्ता रोककर गालियां देने लगे। मना करने पर इन लोगों ने मारपीट कर दी। उसकी पत्नी हरकुंवर व भाई कल्याण सिंह, भाभी भारती बीच बचाव के लिए आई तो इनके साथ भी मारपीट की गई। जिससे सभी के शरीर में चोटें आईं।

    आरोपितों ने धमकी दी कि यदि पुलिस से शिकायत की तो जान से मार दिया जाएगा। रामकुमार ने किसी तरह सूचना थाना कुलपहाड़ में दी। थानाध्यक्ष राधेश्याम वर्मा ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।