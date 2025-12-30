Language
    New Year 2026 के जश्न की धूम, महोबा में पिकनिक स्पॉट और होटल तैयार; अभी से बुकिंग शुरू

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    महोबा में नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। 31 दिसंबर की रात से ही लोग जश्न में डूब जाएंगे। जिले के प्रमुख पिकनिक स्पॉट और होटल गुलजार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, महोबा। नए साल 2026 के स्वागत के लिए सभी को इंतजार है। 31 दिसंबर की रात्रि से ही लोग जश्न मनाने में जुट जाते है। नूतन वर्ष में जिले के प्रमुख पिकनिक स्पाट, पार्क आदि गुलजार रहेंगे।

    वहीं बुके, फूलों आदि की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है। होटल संचालकों ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। सभी में इसे लेकर उत्साह नजर आ रहा है। फूल विक्रेता राकेश ने बताया कि वह 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के बुके बनाएंगे।

    इसके साथ ही कोन, फ्लावर स्टिक, फूल गुच्छा के साथ ही गुलाब, गुलदावरी आदि फूलों की डिमांड रहती है। फूल 30 रुपये पीस से 200 रुपये पीस तक बिकते हैं। वहीं होटल संचालकों ने भी खास आयोजन की तैयारी शुरू की है।

    गिफ्ट दुकानदार धीरू, कमलेश ने बताया कि नए साल पर कपल स्टेचू, गणपति, चाभी के गुच्छे, सजावटी पाट, सीनरी, परफ्यूम आदि सबसे अधिक पसंद किया जाता है। 50 से 3000 रुपये तक की रेंज की उपहार आदि बिकते हैं।

    मिष्ठान विक्रेता नरेंद्र, कौशल आदि ने बताया कि नए साल के दिन मेवा लड्डू, दूध बर्फी, छेना, काजू कतली, बूंदी लड्डू की डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह होटलों में भी 2000 रुपये से 5000 रुपये तक की बुकिंग की जा रही है।

    यहां लोगों को केक काटने, लजीज पकवान और डांस की सुविधा दी जाएगी। मुहल्लों में युवा चंदा एकत्र कर डीजे की बुकिंग कर रात भर मस्ती करने करने की तैयारी कर रहे है और सभी में उत्साह नजर आ रहा है।