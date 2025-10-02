Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीजा साली को चढ़ा प्यार का ऐसा चढ़ा खुमार, शादी से इनकार पर दोनों ने खा लिया जहर

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:17 PM (IST)

    महोबा में जीजा-साली के प्रेम संबंध में एक दुखद मोड़ आया। शादी के लिए परिवार की असहमति के बाद प्रेमी युगल ने आत्महत्या करने का फैसला किया। 18 वर्षीय कैलाश और 17 वर्षीय किशोरी जो रिश्ते में जीजा-साली थे ने जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उन्हें झाँसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

     जागरण संवाददाता, महोबा। रिश्ते के जीजा साली के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों शादी करना चाहते थे पर लड़की के स्वजन राजी न हुए तो उन्होंने एक साथ मौत को गले लगाने की ठान ली। प्रेमिका करीब 30 किमी दूर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची और दोनों ने जंगल में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन को जानकारी हुई तो दोनों को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के थाना पनवाड़ी के गढ़ी पनारा निवासी 18 वर्षीय कैलाश व थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम कुड़ई निवासी 17 वर्षीय किशोरी रिश्ते में जीजा साली लगते है। कैलाश किशोरी के जीजा का मौसेरा भाई है। इसके चलते उसका किशोरी के घर में आना जाना रहता था।

    दोनों में बातचीत होने लगी और उनके बीच प्यार परवान चढ़ गया। पिछले छह माह से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं था।

    बुधवार को किशोरी करीब 30 किमी दूर अपने प्रेमी कैलाश से मिलने उसके गांव पहुंची। देर शाम कस्बा कुलपहाड़ के पास जंगल में दोनों ने जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उनके घरों से गायब होने की जानकारी पर स्वजन ने खोजबीन की तो उन्हें जंगल में अचेत अवस्था में पाया।

    यह भी पढ़ें- नवरात्र में हवन के धुएं से भड़कीं मधुमक्खियां तो जान बचाकर भागे लोग, 10 को किया घायल

    कैलाश का भाई भागीरथ सहित अन्य ग्रामीण दोनों को सीएचसी कुलपहाड़ लाए। यहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है। हालांकि उनकी हालत में सुधार बताया गया है।

    थानाध्यक्ष कुलपहाड़ राधेश्याम वर्मा ने बताया कि स्वजन दोनों को सीएचसी लाए थे। यहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था।