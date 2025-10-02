जीजा साली को चढ़ा प्यार का ऐसा चढ़ा खुमार, शादी से इनकार पर दोनों ने खा लिया जहर

महोबा में जीजा-साली के प्रेम संबंध में एक दुखद मोड़ आया। शादी के लिए परिवार की असहमति के बाद प्रेमी युगल ने आत्महत्या करने का फैसला किया। 18 वर्षीय कैलाश और 17 वर्षीय किशोरी जो रिश्ते में जीजा-साली थे ने जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहाँ से उन्हें झाँसी रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, महोबा। रिश्ते के जीजा साली के बीच प्यार परवान चढ़ा। दोनों शादी करना चाहते थे पर लड़की के स्वजन राजी न हुए तो उन्होंने एक साथ मौत को गले लगाने की ठान ली। प्रेमिका करीब 30 किमी दूर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची और दोनों ने जंगल में जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। स्वजन को जानकारी हुई तो दोनों को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले के थाना पनवाड़ी के गढ़ी पनारा निवासी 18 वर्षीय कैलाश व थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम कुड़ई निवासी 17 वर्षीय किशोरी रिश्ते में जीजा साली लगते है। कैलाश किशोरी के जीजा का मौसेरा भाई है। इसके चलते उसका किशोरी के घर में आना जाना रहता था।

दोनों में बातचीत होने लगी और उनके बीच प्यार परवान चढ़ गया। पिछले छह माह से उनके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं था। बुधवार को किशोरी करीब 30 किमी दूर अपने प्रेमी कैलाश से मिलने उसके गांव पहुंची। देर शाम कस्बा कुलपहाड़ के पास जंगल में दोनों ने जाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उनके घरों से गायब होने की जानकारी पर स्वजन ने खोजबीन की तो उन्हें जंगल में अचेत अवस्था में पाया।