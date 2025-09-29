नवरात्र में हवन के धुएं से भड़कीं मधुमक्खियां तो जान बचाकर भागे लोग, 10 को किया घायल
महोबा में नवरात्र के अवसर पर हवन से निकले धुएं के कारण मधुमक्खियों ने हमला कर दिया जिससे 10 लोग घायल हो गए। थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम भंडरा में देवी मंदिर में भक्त हवन पूजन कर रहे थे तभी मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले भी मधुमक्खियों के हमले में किसान की मौत हो चुकी है।
जागरण संवाददाता, महोबा। मधुमक्खियों का हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महोबा में एक बार फिर मधुमक्खियों का कहर बरपा। इस बार नवरात्र के अवसर पर हो रहे हवन से निकले धुएं से मधुमक्खियां भीड़ गईं और लोगों पर हमला बोल दिया। इससे 10 लोग घायल हो गए।
नवरात्र के अवसर पर थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम भंडरा में स्थित देवी मंदिर में भक्त सोमवार की सायं हवन पूजन कर रहे थे। तभी हवन का धुआं पास में पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते तक पहुंच गया। जिससे मधुमक्खियों ने वहां मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। लोगों ने इधर उधर भागकर अपने आप को सुरक्षित किया।
ग्राम निवासी 65 वर्षीय मालती, 15 वर्षीय आर्या, 30 वर्षीय मयंक, 19 वर्षीय प्रतीक्षा, कुलदीप व वीरेंद्र को जिला अस्पताल लाया गया। घायलों के मुताबिक करीब 10 लोग घायल हुए है। सभी की हालत में सुधार बताया गया है।
हमले में किसान की हो चुकी मौत
थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा में किसान सुभाष के खेत में हार्वेस्टर मशीन से उर्द फसल की कतराई के दौरान मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया था। बबूल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। हार्वेस्टर के शोर और इसके धूल के गुबार के चलते मधुमक्खियां भड़क गई थीं। इसमें सुभाष को कई मधुमक्खियों ने काटा। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई थी।
हमीरपुर में 16 लोग हुए थे जख्मी
नवरात्र पर्व पर आयोजित कन्या भोज के दौरान हो रहे हवन पूजन के धुएं से मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया था। इस हादसे में 16 लोग जख्मी हो गए थे। कई लोगों ने तालाब में कूदकर जान बचाई थी।
