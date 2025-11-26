Mahoba Crime: उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्री के पर्स से 18 हजार रुपये चोरी

जागरण संवाददाता, महाेबा। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी जा रही महिला रेल यात्री के पर्स से 18 हजार की नकदी किसी ने चोरी कर ली। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

शहर के मुहल्ला गांधीनगर निवासी अनुष्का मित्तल ने बताया कि वह 26 अक्टूबर की सुबह करीब सवा 11 बजे उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी जा रही थी। वह कोच की सीट पर बैठी थी तभी किसी ने उसके हैंड बैग से 18 हजार की नकदी पार कर दी।