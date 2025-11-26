Language
    Mahoba Crime: उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्री के पर्स से 18 हजार रुपये चोरी

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:26 PM (IST)

    महोबा में उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक महिला यात्री के पर्स से 18 हजार रुपये की चोरी हो गई। महिला यात्री ने घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस यात्रियों से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, महाेबा। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी जा रही महिला रेल यात्री के पर्स से 18 हजार की नकदी किसी ने चोरी कर ली। पीड़िता की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

    शहर के मुहल्ला गांधीनगर निवासी अनुष्का मित्तल ने बताया कि वह 26 अक्टूबर की सुबह करीब सवा 11 बजे उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से झांसी जा रही थी। वह कोच की सीट पर बैठी थी तभी किसी ने उसके हैंड बैग से 18 हजार की नकदी पार कर दी।

    कुछ देर बाद उसने बैग देखा तो नकदी गायब थी। खोजबीन करने के बाद भी कुछ पता नहीं चल सका। उसने इसकी सूचना थाना जीआरपी में दी। थानाध्यक्ष अजय भदौरिया ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही घटना का राजफाश कर लिया जाएगा।

