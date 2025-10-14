Mahoba Accident: ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में दो छात्रों की मौत, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे चार युवक

जागरण संवाददाता, महोबा। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर हुई ट्रैक्टर बाइक भिड़ंत में दो छात्रों की मौत हो गई तो वहीं दो घायल हो गए। चारों एक बाइक में सवार थे और हेलमेट भी नहीं लगाए थे। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और घायलों को पनवाड़ी सीएचसी से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। ट्रैक्टर में सवार लोग मौके से भाग निकले।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें