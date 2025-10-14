Mahoba Accident: ट्रैक्टर-बाइक की भिड़ंत में दो छात्रों की मौत, एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे चार युवक
महोबा में झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर ट्रैक्टर-बाइक की टक्कर में दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों छात्र एक ही बाइक पर सवार थे और बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, महोबा। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर हुई ट्रैक्टर बाइक भिड़ंत में दो छात्रों की मौत हो गई तो वहीं दो घायल हो गए। चारों एक बाइक में सवार थे और हेलमेट भी नहीं लगाए थे। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लिया और घायलों को पनवाड़ी सीएचसी से मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया। ट्रैक्टर में सवार लोग मौके से भाग निकले।
थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम ब्यारजो निवासी 17 वर्षीय आकाश राजपूत, 17 वर्षीय भरत उर्फ प्रिंस गुप्ता, सत्यम व अनिल चारों कस्बा पनवाड़ी के विवेकानंद इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट के छात्र थे। चारों लोग कस्बे में ही किराए का कमरा लिए है।
सोमवार की देर रात अनिल, आकाश व सत्यम बाइक से हाईवे से होकर अपने-अपने गांव जा रहे थे। बताया गया है कि रास्ते में भरत मिला और इन लोगों ने उसे भी बाइक में बैठा लिया।
रास्ते में रिवई मोड़ के पास अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी भिड़ंत हो गई। बाइक सवार भी तेज रफ्तार में थे। मौके पर महोबकंठ पुलिस पहुंची और घायलों को सीएचसी पनवाड़ी लाया गया। यहां चिकित्सक ने आकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं भरत गुप्ता की उपचार दौरान मौत हो गई। शेष दो घायलों को मेडिकल कालेज झांसी रेफर किया गया है।
