महोबा में घने कोहरे से रेल यातायात बाधित, महाकौशल एक्सप्रेस चार घंटे लेट

जागरण संवाददाता, महोबा। शीतलहर के साथ ही घना कोहरा छाने से लोग सर्दी से ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। तीन से चार घंटे देरी से ट्रेन आने से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि सुबह करीब 10 बजे धूप निकली और लोगों ने राहत महसूस की। दिन भर खिली धूप में लोग छतों व सड़कों पर शरीर की सिकाई करते नजर आए। शाम होते ही फिर से शीतलहर चलने व कोहरा छाने से लोग परेशान हुए।

कोहरे के कारण दिल्ली से मानिकपुर इलाहाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस बेलाताल रेलवे स्टेशन पर चार घंटे देरी से आई। यूपी संपर्क क्रांति हजरत निजामुद्दीन से चलकर कुलपहाड़ की ओर आने वाली 4:30 घंटे देरी से चल रही है।