Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महोबा में घने कोहरे से रेल यातायात बाधित, महाकौशल एक्सप्रेस चार घंटे लेट

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 08:02 PM (IST)

    महोबा में शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। सोमवार को महाकौशल एक्सप्रेस चार घंटे देरी से बेलाताल पहुंची, जबकि यूपी संपर्क क्रांति सा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महोबा। शीतलहर के साथ ही घना कोहरा छाने से लोग सर्दी से ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। तीन से चार घंटे देरी से ट्रेन आने से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। सोमवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि सुबह करीब 10 बजे धूप निकली और लोगों ने राहत महसूस की। दिन भर खिली धूप में लोग छतों व सड़कों पर शरीर की सिकाई करते नजर आए। शाम होते ही फिर से शीतलहर चलने व कोहरा छाने से लोग परेशान हुए।

    कोहरे के कारण दिल्ली से मानिकपुर इलाहाबाद की ओर जाने वाली ट्रेन महाकौशल एक्सप्रेस बेलाताल रेलवे स्टेशन पर चार घंटे देरी से आई। यूपी संपर्क क्रांति हजरत निजामुद्दीन से चलकर कुलपहाड़ की ओर आने वाली 4:30 घंटे देरी से चल रही है।

    बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन भी तीन घंटे देरी से बेलाताल आई। कुलपहाड़ के मनोज व बेलाताल के अरविंद ने बताया कि उन्हें दिल्ली जाना था, लेकिन तीन से चार घंटे का इंतजार करना पड़ा। हालांकि सर्दी के चलते सुबह स्टेशन पर भीड़ कम ही नजर आई।