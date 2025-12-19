खुशखबरी! माघ मेले के लिए रेलवे प्रशासन चलाएगा विशेष ट्रेनें, जानें शेड्यूल

संवाद सूत्र, जागरण महोबा। रेल प्रशासन द्वारा आगामी माघ मेला-2026 को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षित रिंग रेल सर्विसेज, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कराएगा।

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-प्रयागराज आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया बांदा) संचालित की जाएगी। इसमें स्लीपर श्रेणी के 5 कोच, तृतीय एसी-6, तृतीय एसी इकानमी- 4, द्वितीय एसी-1 कोच सहित कुल 22 एलएचबी कोच होंगे।

ट्रेन प्रत्येक बुधवार 07 जनवरी, 14, 21, 28 जनवरी, चार फरवरी व 11 फरवरी तक चलेगी और छह फेरे लेगी। दूसरी ट्रेन प्रयागराज-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया गोविंदपुरी) प्रत्येक बुधवार 9 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगी।