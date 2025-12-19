Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुशखबरी! माघ मेले के लिए रेलवे प्रशासन चलाएगा विशेष ट्रेनें, जानें शेड्यूल

    By Abhisek Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन माघ मेले के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगा। यह कदम मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इन ट्रेनों का श ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण महोबा। रेल प्रशासन द्वारा आगामी माघ मेला-2026 को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षित रिंग रेल सर्विसेज, मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन कराएगा।

    वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-प्रयागराज आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया बांदा) संचालित की जाएगी। इसमें स्लीपर श्रेणी के 5 कोच, तृतीय एसी-6, तृतीय एसी इकानमी- 4, द्वितीय एसी-1 कोच सहित कुल 22 एलएचबी कोच होंगे।

    ट्रेन प्रत्येक बुधवार 07 जनवरी, 14, 21, 28 जनवरी, चार फरवरी व 11 फरवरी तक चलेगी और छह फेरे लेगी। दूसरी ट्रेन प्रयागराज-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया गोविंदपुरी) प्रत्येक बुधवार 9 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीसरी ट्रेन ग्वालियर-प्रयागराज आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया गोविंदपुरी) में कुल 22 कोच होंगे और प्रत्येक गुरुवार 8 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगी।

    इसी तरह प्रयागराज-ग्वालियर आरक्षित साप्ताहिक रिंग रेल (वाया बांदा) प्रत्येक शुक्रवार 9 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगी। जिससे यात्रियों व श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी।

    यह भी पढ़ें- खुशखबरी! शादी के बाद अब बेटी को ससुराल में भी मिलेगा राशन...नहीं कटवाना पड़ेगा राशन कार्ड से नाम