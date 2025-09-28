कुलपहाड़ बस स्टैंड को जल्द मिलेगी नई रोडवेज बिल्डिंग की सौगात, बनाया जाएगा सेल्फी प्वाइंट

Language
    उत्तर प्रदेश के कुलपहाड़ में 65 लाख की लागत से बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है। आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को यह जिम्मेदारी दी गई है। नए भवन के साथ सेल्फी प्वाइंट भी बनेगा। स्थानीय लोगों की मांग पर यह कार्य हो रहा है जिससे यात्रियों को बैठने और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। परिसर में बाउंड्रीवाल नाली इंटरलॉकिंग और नई दुकानें भी बनेंगी।

    संवाद सहयोगी, कुलपहाड़ । उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत आने वाले बस स्टैंड कुलपहाड़ का करीब 65 लाख की लागत से कायाकल्प कराया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी अलीगढ़ को दी गई है।

    रोडवेज के नए भवन के साथ ही यहां सेल्फी प्वाइंट भी बनाया जाएगा। जल्द ही इसका काम पूरा होगा और यहां के लोगों को सौगात मिलेगी। जिससे बस यात्रियों को यहां बैठने और आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। स्थानीय लोगों ने रोडवेज के कायाकल्प के लिए शासन स्तर पर मांग की थी।

    बदहाल पड़ा था परिसर

    कस्बा कुलपहाड़ के बस स्टैंड का भवन जर्जर हो गया था। परिसर भी बदहाल पड़ा था। स्थानीय लोगों की मांग पर कुछ माह पहले इसके निर्माण के लिए स्वीकृति मिली और 65 लाख का बजट जारी हुआ। जिसके तहत बस स्टैंड के ग्राउंड में बाउंड्रीवाल, नाली, इंटरलाकिंग सहित दो नई दुकानों का निर्माण कराया गया है। कार्यालय भवन को उच्चीकृत कर कर यात्री प्रतीक्षालय का भवन तैयार कराया जा रहा है। जिससे यात्रियों को सुविधा मिल सके।

    स्ट्रीट लाइट के साथ ही पेयजल शौचालय व अन्य व्यवस्था भी कराई जाएगी। स्थानीय निवासी आनंद, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रोडवेज का भवन और परिसर बदहाल हो गया था। नया भवन बनने व कायाकल्प होने से बस यात्रियों को सुविधा हो सकेगी।

    सुपरवाइजर बृजेंद्र सिंह ने बताया कि सेल्फी प्वाइंट का भी निर्माण कराया जा रहा है। शीघ्र ही कार्य संपन्न होने की संभावना है। इसके बाद नए भवन को विभाग के हैंडओवर कर दिया जाएगा।