Mahoba News : 6 माह में 6159 कॉल्स, शोहदे की धमकियों से परेशान महिला परिचालक ने की जान देने की कोशिश

महोबा में एक युवक ने रोडवेज बस परिचालक को 6159 बार कॉल और 315 मैसेज कर शादी का दबाव बनाया। युवती के इनकार करने पर एसिड अटैक और दुष्कर्म की धमकी दी। परिजनों ने भी जान से मारने की धमकी दी। आरोपी जमानत पर है और लगातार परेशान कर रहा है जिससे आहत होकर परिचालक ने आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने उसे बचा लिया।

जागरण संवाददाता, महोबा । युवक ने रोडवेज बस परिचालक युवती को 6159 बार काल व 315 मैसेज कर जबरन शादी का दबाव बनाया। उसके राजी न हाेने पर एसिड अटैक करने व अश्लील वीडियो प्रचलित कर दुष्कर्म करने की धमकी दी। आरोपित के स्वजन ने भी धमकाया कि यदि शादी नहीं की तो उसे जान से मार डालेंगे।

एसपी के आदेश पर थाना चरखारी में चार आरोपितों के विरुद्ध 28 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया। लेकिन आरोपित अभी जमानत पर है और मुख्य आरोपित रईस उसे लगातार परेशान कर रहा है। इससे आहत होकर परिचालक ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। गनीमत रही कि स्वजन की नजर पड़ गई और फंदा अलग कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

यहां उसकी हालत में सुधार बताया गया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि आगे और सख्त कार्रवाई की जा रही है। कस्बा चरखारी के एक मुहल्ला निवासी 30 वर्षीय युवती ने 28 अगस्त को एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि वह राज्य सड़क परिवहन निगम महोबा डिपो में परिचालक के पद पर कार्यरत है।

अलग-अलग नंबरों से करता थआ कॉल कस्बे का ही रहने वाला मुहम्मद रहीस उसको परेशान किए है। वह अलग-अलग मोबाइल नंबरों से उसे लगातार फोन करता है और इससे वह अपना काम नहीं कर पा रही है। रहीस ने अप्रैल माह से अब तक एक मोबाइल नंबर से 4387 व दूसरे नंबर से 1772 पर काल की और 315 बार मैसेज भेज चुका है। मैसेज में वह जान से मारने की धमकी देता है। उससे जबरन शादी करना चाहता है। उसके अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया में प्रचलित करने की धमकी देता है।

कानपुर में रहने वाली उसकी बहन को भी फोन कर परेशान करता है और गालियां देता है। युवती ने बताया कि वह ड्यूटी दौरान उसका बैग छीनकर जेल भिजवाने की बात कहता है। पिता को धमकी दी कि यदि उसने पुत्री की शादी कहीं और की तो उसके ऊपर एसिड फेंक देगा। एसिड अटैक की धमकी से वह नौकरी करने से डर रही है।

बताया कि वह रात्रि 8.30 बजे बस से चरखारी आती है। आरोपित ने धमकी दी कि वह उसके साथ दुष्कर्म करेगा। पूर्व में चरखारी थाने में शिकायत की थी तो 10 सितंबर 2023 को आरोपित ने हलफनामा देते हुए भविष्य में ऐसी हरकत न करने का समझौता किया था। उसके भाई सद्दाम ने भी इसकी गारंटी ली थी। लेकिन उसकी हरकतों में सुधार नहीं हुआ।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई 13 अगस्त को उसने थाने में सूचना दी पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आराेपित के भाई जुनैद व सद्दाम ने धमकी दी कि रहीस को चरखारी से भगा दिया है, अब उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसकी मां कनीज ने धमकी दी कि बेटे से शादी कर लो नहीं तो उसे जान से मरवा देंगे। करीब तीन साल से उसे परेशान किया जा रहा है।

एसपी के आदेश पर पुलिस ने 28 अगस्त को चारों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन इसके बाद जमानत पर आए आरोपित रईस ने फिर से परेशान करना शुरू किया तो महिला परिचालक ने रविवार की देर शाम घर में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की।