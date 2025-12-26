महोबा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, कबरई (महोबा)। 25 हजार के इनामी गैंग्स्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपित ने पुलिस को देखकर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया तो गोली उसके बाएं पैर की एड़ी में लगी। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए। आरोपित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना श्रीनगर में उसके विरुद्ध जानलेवा हमले व सदर कोतवाली में दो मुकदमे पूर्व से दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना कबरई पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कबरई क्षेत्र के ग्राम धरौन स्थित गोशाला के पास जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में गुरुवार की रात्रि करीब 12.30 बजे दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर आरोपित घनश्याम उर्फ घंसू पुत्र धनीराम पाल निवासी ग्राम सलारपुरा थाना श्रीनगर ने फायर झोंक दिया।

इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जिससे गोली घंसू के बाएं पैर की एड़ी में लगी और इससे वह गिर गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद किए गए।