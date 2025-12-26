महोबा में 25 हजार का इनामी मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाएं पैर में लगी गोली
कबरई (महोबा) में 25 हजार के इनामी, गैंगस्टर एक्ट के वांछित आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वह घायल हो गया। उसके कब्ज ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, कबरई (महोबा)। 25 हजार के इनामी गैंग्स्टर एक्ट में वांछित चल रहे आरोपित ने पुलिस को देखकर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया तो गोली उसके बाएं पैर की एड़ी में लगी। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किए गए। आरोपित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना श्रीनगर में उसके विरुद्ध जानलेवा हमले व सदर कोतवाली में दो मुकदमे पूर्व से दर्ज है। अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।
थाना कबरई पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर कबरई क्षेत्र के ग्राम धरौन स्थित गोशाला के पास जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में गुरुवार की रात्रि करीब 12.30 बजे दबिश दी। पुलिस टीम को देखकर आरोपित घनश्याम उर्फ घंसू पुत्र धनीराम पाल निवासी ग्राम सलारपुरा थाना श्रीनगर ने फायर झोंक दिया।
इसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जिससे गोली घंसू के बाएं पैर की एड़ी में लगी और इससे वह गिर गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा व 02 खोखा कारतूस बरामद किए गए।
थानाध्यक्ष कबरई सत्यवेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपित घंसू के विरुद्ध थाना श्रीनगर में जानलेवा हमले के साथ ही सदर कोतवाली में दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके विरुद्ध 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है।
