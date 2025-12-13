यूपी के इस जिले में मेले में मचा हड़कंप, रंगदारी न देने पर पेट्रोल डाल पांच दुकानों में लगा दी आग

संवाद सूत्र, खन्ना (महोबा)। महोबा के गांव ग्योड़ी में चल रहे मेले में हड़कंप मच गया। रंगदारी न देने पर युवकों ने पांच दुकानों में आग लगा दी। आग की लपटे देखकर मेला परिसर में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना क्षेत्र के ग्राम ग्योड़ी में इन दिनों मेला चल रहा है। जिसमें कस्बा सहित आसपास जिलों के लोग खेल खिलौने, घरेलू सामान आदि की दुकानें लगाए है। दुकानदारों से गांव के ही तीन युवकों ने 10 हजार की रंगदारी मांगी। कई लोगों ने उनकी मांग पूरी कर दी। लेकिन पांच दुकानदारों ने पैसे नहीं दिए गए तो उनकी दुकानों में शुक्रवार की रात्रि करीब 11 बजे पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। जिससे नकदी सहित अन्य हजारों का सामान जलकर राख हाे गया। घटना से दुकानदार दहशत में है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आगजनी की जानकारी ली। पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

ग्राम ग्योड़ी में पांच दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें करीब 50 दुकानें लगी है। दुकानदारों के मुताबिक गांव के ही कुछ युवक उनसे 10 हजार की रंगदारी मांग रहे है। कुछ दुकानदारों ने पैसे भी दे दिए। लेकिन मांग पूरी न करने पर इन लाेगों ने पांच दुकानों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हमीरपुर जिले के ग्राम निवादा निवासी निशा के झूले में व बिस्तर में आग लगा दी। जिससे यहां रखी 30 हजार की नकदी व झूला सहित हजारों का सामान चल गया।

कानपुर के नौबस्ता निवासी अमीनुद्दीन की दुकान में आग लगा दी गई। जिससे 20 हजार का नुकसान हुआ है। आरोपितों ने घाटमपुर निवासी हरीराम की आइस्क्रीम सोफ्टी मशीन की दुकान को आग के हवाले कर दिया। दो अन्य दुकानों में भी आग लगा दी। जिससे सभी को हजारों का नुकसान हुआ है। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित भाग निकले। मेला दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से बात कर घटना की जानकारी ली।