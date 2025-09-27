महोबा में खाद न मिलने से परेशान किसान ने फंदा लगा दी जान, दो दिन से समिति के लगा रहे थे चक्कर

जागरण संवाददाता, महोबा। थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर अनुरागी ने घर पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दिवंगत के पुत्र रंजीत ने बताया कि पिता दो दिन से खाद के लिए समिति जा रहे थे। लेकिन खाद नहीं मिल सकी। वह इसी को लेकर परेशान थे कि खाद न मिलने से फसल बर्बाद हो जाएगी। थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की वास्तविकता जानने के लिए जांच कराई जा रही है।