महोबा में खाद न मिलने से परेशान किसान ने फंदा लगा दी जान, दो दिन से समिति के लगा रहे थे चक्कर
महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में रामेश्वर अनुरागी (60) ने खाद न मिलने से परेशान होकर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके बेटे रंजीत के अनुसार रामेश्वर दो दिन से खाद के लिए समिति जा रहे थे लेकिन खाद नहीं मिली। थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है ताकि घटना की वास्तविकता का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, महोबा। थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी 60 वर्षीय रामेश्वर अनुरागी ने घर पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। दिवंगत के पुत्र रंजीत ने बताया कि पिता दो दिन से खाद के लिए समिति जा रहे थे। लेकिन खाद नहीं मिल सकी। वह इसी को लेकर परेशान थे कि खाद न मिलने से फसल बर्बाद हो जाएगी। थानाध्यक्ष जयचंद्र सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की वास्तविकता जानने के लिए जांच कराई जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।