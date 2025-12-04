'जो दहेज नहीं देते उनकी बेटी यहां से जिंदा नहीं जाती', ससुराल वालों की हैवानियत, पिता के सामने ही दबाया विवाहिता का गला

जागरण संवाददाता, महोबा। शादी के दूसरे दिन से ही एक लाख रुपये व अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने महिला का उत्पीड़न शुरू कर दिया और मारपीट की। सूचना पर पिता व अन्य लोग पहुंचे तो उनके सामने ही महिला का गला दबाया गया। जिससे उसे पानी पीने व सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर महिला थाने में आरोपित पति, सास व ससुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

थाना खन्ना के ग्राम ग्योड़ी निवासी काजल सिंह ने बताया कि उसकी शादी 13 मई 2025 को शिवम सिंह निवासी ग्राम पाठा खरेला महोबा के साथ हुई थी। वह विदा होकर ससुराल पहुंची तो पहले दिन तो अच्छी तरह रखा। लेकिन दूसरे दिन ही पति, ससुर प्रकाश सिंह, सास सुमन कहने लगे कि उसके पिता ने एक लाख रुपया व दो लोडर अतिरिक्त दहेज का सामान नहीं दिया है।

दहेज न लाने पर दी जान से मारने की धमकी जब तुम पिता के यहां जाना तो लेकर आना। ऐसा नहीं किया तो उसके साथ मारपीट करते रहेंगे और खाना भी नहीं देंगे। कहा कि हम लोगों के यहां जो लड़की पक्ष के लोग दहेज की मांग पूरी नहीं करते उन लोगों की बेटी जिंदा वापस नहीं जाती।

काजल ने बताया कि इन लोगों ने मारपीट की और उसका पैर तोड़ दिया। उसने सूचना मायके पक्ष के लोगों को दी। माता पिता व रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत हुई तो थोड़े दिन अच्छी तरह से रखा। लेकिन दहेज की मांग पूरी न होने पर 26, 27, 28 नवंबर को उसके साथ मारपीट की गई।

पिता के सामने ही दबाया महिला का गला उसने पिता को फोन किया। 29 नवंबर को पिता व अन्य लोग पहुंचे तो इन लोगों ने पिता के सामने ही जान से मारने की नियत से गला दबाया और मारपीट की। जिससे उसे अभी भी पानी पीने और सांस लेने में दिक्कत हो रही है।