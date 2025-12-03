शिक्षामित्र का कुएं में मिला शव, एसआईआर के लिए बीएलओ के सहायक बनाए जाने के बाद से थे लापता
महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में शिक्षामित्र शंकरलाल का शव कुएं में मिला। वह बीएलओ ड्यूटी में लगाए गए थे और कुछ दिनों से लापता थे। प्रधानाचार्य के अनुसार, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। एसआईआर के काम में लगाए गए शिक्षामित्र का शव मिला है। कुएं में शिक्षामित्र का शव उतराता मिला। उन्हें बीएलओ के सहायक के तौर पर ड्यूटी पर लगाया गया।
थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी 40 वर्षीय शंकरलाल प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की दोपहर उनका शव गांव स्थित कुएं में उतराता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। प्रधानाचार्य नूतन मिश्रा ने बताया कि 19 नवंबर को शंकरलाल की ड्यूटी बीएलओ के सहयोग के लिए लगाई गई थी। तब से वह विद्यालय भी नहीं आ रहे थे और न ही उनकी कोई उनसे मुलाकात हुई।
चर्चा है कि शिक्षामित्र शराब का लती था और वह पिछले चार दिनों से लापता था। ग्रामीणों के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मौके पर है। स्वजन का कहना है कि वे एसआइआर कार्य को लेकर परेशान थे। थानाध्यक्ष श्रीनगर जयचंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।