Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिक्षामित्र का कुएं में मिला शव, एसआईआर के लिए बीएलओ के सहायक बनाए जाने के बाद से थे लापता

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    महोबा के श्रीनगर क्षेत्र में शिक्षामित्र शंकरलाल का शव कुएं में मिला। वह बीएलओ ड्यूटी में लगाए गए थे और कुछ दिनों से लापता थे। प्रधानाचार्य के अनुसार, ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, महोबा। एसआईआर के काम में लगाए गए शिक्षामित्र का शव मिला है। कुएं में शिक्षामित्र का शव उतराता मिला। उन्हें बीएलओ के सहायक के तौर पर ड्यूटी पर लगाया गया। 

     

    थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी 40 वर्षीय शंकरलाल प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की दोपहर उनका शव गांव स्थित कुएं में उतराता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। प्रधानाचार्य नूतन मिश्रा ने बताया कि 19 नवंबर को शंकरलाल की ड्यूटी बीएलओ के सहयोग के लिए लगाई गई थी। तब से वह विद्यालय भी नहीं आ रहे थे और न ही उनकी कोई उनसे मुलाकात हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    चर्चा है कि शिक्षामित्र शराब का लती था और वह पिछले चार दिनों से लापता था। ग्रामीणों के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते उसने यह कदम उठाया। पुलिस मौके पर है। स्वजन का कहना है कि वे एसआइआर कार्य को लेकर परेशान थे। थानाध्यक्ष श्रीनगर जयचंद्र सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है।