शिक्षामित्र का कुएं में मिला शव, एसआईआर के लिए बीएलओ के सहायक बनाए जाने के बाद से थे लापता

जागरण संवाददाता, महोबा। एसआईआर के काम में लगाए गए शिक्षामित्र का शव मिला है। कुएं में शिक्षामित्र का शव उतराता मिला। उन्हें बीएलओ के सहायक के तौर पर ड्यूटी पर लगाया गया।

थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम पवा निवासी 40 वर्षीय शंकरलाल प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट में शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत थे। बुधवार की दोपहर उनका शव गांव स्थित कुएं में उतराता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। प्रधानाचार्य नूतन मिश्रा ने बताया कि 19 नवंबर को शंकरलाल की ड्यूटी बीएलओ के सहयोग के लिए लगाई गई थी। तब से वह विद्यालय भी नहीं आ रहे थे और न ही उनकी कोई उनसे मुलाकात हुई।