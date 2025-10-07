मंडी समिति के सामने पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौत की वजह तलाश रही पुलिस

जागरण संवाददाता, नौतनवा। नौतनवा क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मंडी समिति के सामने स्थित खेत में पेड़ से एक युवक का शव तार से लटका मिला। शव के पास खेत में केबल का तार भी मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक ने खुदकुशी की है या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस और फारेंसिक टीम पहुंची। टीम ने घटना स्थल की गहन जांच की और साक्ष्य एकत्र किए।

शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कहा कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। शव की शिनाख्त होते ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

