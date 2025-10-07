Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडी समिति के सामने पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौत की वजह तलाश रही पुलिस

    By Santosh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के नौतनवा में मंडी समिति के पास एक खेत में पेड़ से लटके युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास तार मिलने से आत्महत्या या साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जागरण फोटो

    जागरण संवाददाता, नौतनवा। नौतनवा क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मंडी समिति के सामने स्थित खेत में पेड़ से एक युवक का शव तार से लटका मिला। शव के पास खेत में केबल का तार भी मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक ने खुदकुशी की है या फिर यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस और फारेंसिक टीम पहुंची। टीम ने घटना स्थल की गहन जांच की और साक्ष्य एकत्र किए।

    शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

    घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

    पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने कहा कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है। शव की शिनाख्त होते ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील का चक्कर लगा रहे लोग, गुम हो रही फाइलें