यूपी के इस जिले में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील का चक्कर लगा रहे लोग, गुम हो रही फाइलें

जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। तहसील में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में इस समय भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। राजस्व कर्मियों से लेकर ब्लॉक कर्मियों की लापरवाही के चलते महीने भर से ज्यादा समय लग रहा है। उसके बाद भी लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

विकास खंड बनकटा के ग्राम परसिया छितनी सिंह के रहने वाले संजय यादव पुत्र कैलाश यादव ने उप जिलाधिकारी भाटपाररानी रत्नेश तिवारी को शिकायती पत्र देकर बताया है कि उसने 7 सितंबर 2025 को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दो फाइल आवश्यक अभिलेखों के साथ तहसील में जमा किया था।

एक महीने बाद भी आज तक न तो प्रमाण पत्र बना और नहीं दोनों फाइलें मिल रही है। ब्लाक पर जाने पर ब्लाक कर्मी कह रहे हैं कि अभी फाइल आई नहीं है और भाटपाररानी तहसील में जाने पर तहसील कर्मी कह रहे हैं की फाइल ब्लॉक पर भेज दी गई है।