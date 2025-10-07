Language
    यूपी के इस जिले में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील का चक्कर लगा रहे लोग, गुम हो रही फाइलें

    By MOHIT SHUKLA Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 08:07 PM (IST)

    भाटपाररानी तहसील में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग परेशान हैं। राजस्व और ब्लॉक कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक महीने से अधिक समय लग रहा है फिर भी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। संजय यादव नामक एक व्यक्ति ने एसडीएम से शिकायत की है कि उसकी फाइल तहसील और ब्लॉक दोनों जगह गायब है। एसडीएम ने जांच का आश्वासन दिया है।

    जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों के छूट रहे हैं पसीने।

    जागरण संवाददाता, भाटपाररानी। तहसील में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में इस समय भी लोगों के पसीने छूट रहे हैं। राजस्व कर्मियों से लेकर ब्लॉक कर्मियों की लापरवाही के चलते महीने भर से ज्यादा समय लग रहा है। उसके बाद भी लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है।

    विकास खंड बनकटा के ग्राम परसिया छितनी सिंह के रहने वाले संजय यादव पुत्र कैलाश यादव ने उप जिलाधिकारी भाटपाररानी रत्नेश तिवारी को शिकायती पत्र देकर बताया है कि उसने 7 सितंबर 2025 को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दो फाइल आवश्यक अभिलेखों के साथ तहसील में जमा किया था।

    एक महीने बाद भी आज तक न तो प्रमाण पत्र बना और नहीं दोनों फाइलें मिल रही है। ब्लाक पर जाने पर ब्लाक कर्मी कह रहे हैं कि अभी फाइल आई नहीं है और भाटपाररानी तहसील में जाने पर तहसील कर्मी कह रहे हैं की फाइल ब्लॉक पर भेज दी गई है।

    लेकिन दोनों जगह पर कहीं भी फाइल नहीं मिल रही है, गायब है। यही हाल गोबरही के रामक्यास, भवानी छापर के पुरुषोत्तम, राजपुर के महेंद्र का है। उन्होंने बताया कि वह भी महीनेभर से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील का चक्कर काट रहे हैं।

    लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। एसडीएम रत्नेश तिवारी ने बताया कि पता कराते हैं क्या मामला हैं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

