बिना हेलमेट के रफ्तार भरने वालों पर पुलिस हुई सख्त, ई-चालान से मची खलबली

जागरण संवाददाता, देवरिया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बिना हेलमेट व तीन सवारी फर्राटा भरने वाले बाइक चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की।

ऐसे बाइक का ई-चालान किया। इसके अलावा गलत नंबर प्लेट व सड़क पर अवैध रूप से सवारी भरने वाले वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। जिससे खलबली मची रही।

पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में टीम ने कसया रोड स्थित ओवरब्रिज, मालवीय रोड व बस स्टैंड पर चेकिंग की। इस दौरान अनुबंधित बसों, ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी दी गई।