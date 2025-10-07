Language
    बिना हेलमेट के रफ्तार भरने वालों पर पुलिस हुई सख्त, ई-चालान से मची खलबली

    By PAWAN KUMAR MISHRA Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    देवरिया में यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट और तीन सवारी वाले बाइक चालकों पर कार्रवाई की गई साथ ही गलत नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी जुर्माना लगाया गया। एसपी के निर्देश पर हुए इस अभियान में 96 वाहनों का ई-चालान किया गया और दो वाहन सीज किए गए।

    बिना हेलमेट व तीन सवारी भर रहे थे फर्राटा।

    जागरण संवाददाता, देवरिया। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए यातायात पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बिना हेलमेट व तीन सवारी फर्राटा भरने वाले बाइक चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की।

    ऐसे बाइक का ई-चालान किया। इसके अलावा गलत नंबर प्लेट व सड़क पर अवैध रूप से सवारी भरने वाले वाहनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। जिससे खलबली मची रही।

    पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में टीम ने कसया रोड स्थित ओवरब्रिज, मालवीय रोड व बस स्टैंड पर चेकिंग की। इस दौरान अनुबंधित बसों, ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को चेतावनी दी गई।

    अभियान के दौरान कुल 96 वाहनों का ई-चालान किया गया और दो वाहनों को सीज किया गया। यातायात पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है।

    यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

