Maharajganj News: रहस्यमय परिस्थिति में जला मिला कुशीनगर के युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिला जिसकी पहचान कुशीनगर जिले के सोमनाथ मोदनवाल के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। शव पटखौली गांव के पास सड़क से दूर बरामद हुआ जहाँ एक लावारिस मोटरसाइकिल भी मिली। पुलिस को आत्महत्या का संदेह है क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार युवक ने पहले नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

जागरण टीम, महराजगंज। पटखौली गांव के पास मंगलवार की देर रात सड़क पर एक युवक का शव बाइक के पास रहस्यमय परिस्थिति में जला मिला। मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के थाना खड्डा के खड्डा कस्बा निवासी सोमनाथ मोदनवाल के रूप में हुई है।

