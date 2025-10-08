Language
    Maharajganj News: रहस्यमय परिस्थिति में जला मिला कुशीनगर के युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 03:24 PM (IST)

    महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र में एक युवक का जला हुआ शव मिला जिसकी पहचान कुशीनगर जिले के सोमनाथ मोदनवाल के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। शव पटखौली गांव के पास सड़क से दूर बरामद हुआ जहाँ एक लावारिस मोटरसाइकिल भी मिली। पुलिस को आत्महत्या का संदेह है क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार युवक ने पहले नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण टीम, महराजगंज। पटखौली गांव के पास मंगलवार की देर रात सड़क पर एक युवक का शव बाइक के पास रहस्यमय परिस्थिति में जला मिला। मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के थाना खड्डा के खड्डा कस्बा निवासी सोमनाथ मोदनवाल के रूप में हुई है।

    घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने मामले की जांच पड़ताल की और आवश्यक निर्देश दिए।

    घुघली थाना अंतर्गत ग्राम पटखौली में मुख्य मार्ग पर एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली। मुख्य मार्ग से करीब 100 मीटर अंदर एक युवक का शव भी जला हुआ पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है।

    थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल मुख्य मार्ग पर खड़ी थी और सड़क से करीब 100 मीटर अंदर एक व्यक्ति का जला हुआ शव मिला है। शव के निकट से दो मोबाइल भी बरामद हुए हैं।

    स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना से कुछ देर पूर्व युवक ने नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया था। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। स्वजन को सूचना दे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।