महराजगंज में वन विभाग की टीम पर हमला, दारोगा से मारपीट कर फाड़ी वर्दी, दो भाईयों पर मुकदमा दर्ज

महराजगंज जिले के फरेंदा रेंज में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ जब वे अवैध लकड़ी बरामद करने गए थे। अराजक तत्वों ने वनकर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाए और उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने दो सगे भाइयों और अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वनकर्मियों को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

जागरण संवाददाता, महराजगंज। सोमवार की रात वन विभाग की टीम पर अराजकतत्वों ने हमला कर दिया। हरमंदिर खुर्द गांव में अवैध लकड़ी बरामदगी करने गई वन विभाग की टीम पर जम कर ईंट पत्थर चले। इस दौरान वन दारोगा को पकड़ कर पीटा गया। अरातकतत्वों ने उनकी वर्दी फाड़ बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी।

अचानक हुए हमले से सकते में आए वनकर्मी किसी तरह गांव से जान बचाकर भागे। पुरंदरपुर पुलिस हमले के आरोपित दो सगे भाइयों और अज्ञात महिलाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरेंदा रेंज के वन दारोगा धीरेंद्र सिंह और वन रक्षक राजन साहनी सोमवार रात करीब 10 बजे क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि सेमरहनी–हरमंदिर रोड पर मनोज नामक व्यक्ति के घर के पास अवैध साखू की लकड़ी छिपाकर रखी गई है। टीम जब मौके पर पहुंची तो घर के पास से साखू का एक बोटा बरामद हुआ।

जैसे ही वनकर्मी लकड़ी की नाप-जोख करने लगे, तभी मनोज, उसका भाई सनोज और घर की महिलाएं वनकर्मियों पर ईंट-पत्थर बरसाने लगीं। सूचना पर डायल 112 के पुलिस कर्मी व फरेंदा रेंज के अन्य वनकर्मी भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन उपद्रवी लोहे का राड लेकर फिर से हमला कर दिए।

इसी दौरान वन दारोगा बृजेश चंद्र राव को पकड़कर पीटा गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। अफरा- तफरी के बीच वनकर्मी किसी तरह जान बचा कर भागे। वन रक्षक राजन कुमार ने पुरंदरपुर थाने में तहरीर देकर आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।