महराजगंज में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, पीड़ित ने स्वजन संग गांव छोड़ा

संवाद सूत्र, पनियरा। पनियरा क्षेत्र के एक गांव में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। 18 अक्टूबर की रात एक महिला पर टोना -टोटका का आरोप लगा कुछ ग्रामीणों ने उसे निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। आरोपित उसे पीटते हुए गांव तक लाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस घटना से अवसाद में आए पीड़ित महिला के पुत्र ने आत्महत्या की कोशिश की। बाद में स्वजन ने उसे समझा कर बाहर भेजा । डर व लोकलाज के चलते पीड़िता पति व बेटी के साथ गांव छोड़ अपने रिश्तेदार के वहां चली गई है। घटना के बाद इस मामले को आपसी सुलह- समझौते से दबाने का भी प्रयास हुआ।

बुधवार को पूरे घटनाक्रम का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हरकत में आई पुलिस आरोपितोंं की तलाश में जुटी है। ग्रामीणोंं के मुताबिक 18 अक्टूबर की रात महिला गांव से एक किलोमीटर दूर श्मशान घाट पर पूजा कर रही थी।

वहां पर दो सोखा भी मौजूद थे। इसी दौरान वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए। महिला को नग्न हो पूजा करते देख ग्रामीण भड़क गए और उसे पीटने लगे। इसके बाद महिला साल से खुद को ढकते हुए वहां से भागने का प्रयास करने लगी।