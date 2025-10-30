Language
    गोरखपुर में भाई ने ही की बहन की हत्या, बोरे में भरकर कुशीनगर में फेंका था शव

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:43 AM (IST)

    गोरखपुर के रामपुर नयागांव में एक युवती की गुमशुदगी के मामले में उसके भाई ने हत्या की बात कबूल की है। आरोपी ने बहन का गला घोंटकर शव को कुशीनगर में फेंका था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। पारिवारिक विवाद और जमीन के मुआवजे को लेकर भाई बहन से नाराज़ था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    रामआशीष ने दुपट्टे से घोंटा था बहन का गला

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ के रामपुर नयागांव में युवती की रहस्यमय गुमशुदगी के मामले ने सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोरखनाथ पुलिस ने आरोपित भाई रामआशीष निषाद से पूछताछ की तो बुधवार को उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।

    उसने बताया कि बहन नीलम की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की और फिर शव को कुशीनगर के कप्तानगंज इलाके में बोरे में भरकर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करते हुए उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया सोमवार शाम पांच बजे नयागांव निवासी चिनकू निषाद की 19 वर्षीय बेटी नीलम घर से लापता हो गई थी। उसकी मां इसरावती देवी ने रात नौ बजे 112 नंबर पर सूचना दी थी कि उनकी बेटी घर नहीं लौटी।

    पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर गुमशुदगी दर्ज की, लेकिन सुराग नहीं मिला। मंगलवार सुबह जब परिवार ने तहरीर दी, तो पुलिस को शक हुआ कि युवती की हत्या उसी के भाई रामआशीष ने की है। घर के बाहर लगे सीसी कैमरा फुटेज में उसे बोरे में कुछ भरकर बाइक पर ले जाते हुए देखा गया था।

    बुधवार सुबह पुलिस ने रामआशीष को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की। शुरू में वह गोलमोल जवाब देता रहा, बताया कि छठ मनाने के लिए कप्तानगंज गई पत्नी के पास गया था। लेकिन पुलिस द्वारा दिखाए गए सबूतों के सामने वह टूट गया।

    उसने स्वीकार किया कि उसने बहन नीलम की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को नेबुआ नौरिंगिया क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया।

    पुलिस के मुताबिक, आरोपित ने बताया कि वह लंबे समय से बहन और परिवार से नाराज था। तीन साल पहले जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में मिले तीन लाख रुपये को लेकर झगड़ा चल रहा था। पिता ने वह रुपये नीलम की शादी के लिए बचाकर रखा था, जिससे रामआशीष नाराज था।

    सोमवार शाम को बहन से फिर इसी बात पर बहस हुई। गुस्से में उसने नीलम की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को बोरे में भरकर बाइक पर रखकर कुशीनगर के कप्तानगंज इलाके में ले जाकर फेंक दिया। गोरखनाथ पुलिस ने कप्तानगंज थाने से संपर्क किया है और शव की तलाश के लिए संयुक्त टीम गठित की गई है।

    आरोपित ने बोरा किस स्थान पर फेंका, इसकी पुष्टि के लिए उसे मौके पर ले जाया गया और शव बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया गया है। गोरखनाथ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

    यह है पूरा घटनाक्रम :

    • 27 अक्टूबर, रात 9 बजे: युवती की गुमशुदगी की सूचना 112 पर दी गई।
    • 28 अक्टूबर: सीसी कैमरा फुटेज में भाई बोरे के साथ बाइक पर दिखा।
    • 29 अक्टूबर, सुबह: पुलिस ने भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
    • 29 अक्टूबर, दोपहर: आरोपी ने जुर्म कबूल करते हुए शव कप्तानगंज फेंकने की बात कही।