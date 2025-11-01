सोनौली सीमा पर उज्बेकिस्तान निवासी महिला गिरफ्तार, बिना वीजा भारत से बाहर जाने का कर रही थी प्रयास

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल की सोनौली सीमा से बिना वैध कागजात भारत से नेपाल जाते समय एक उज्बेकिस्तानी महिला को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इमिग्रेशन विभाग ने उज्बेकिस्तान की महिला नागरिक को उस समय पकड़ा, जब वह बिना वीजा के भारत से बाहर जाने का प्रयास कर रही थी। जांच में पता चला कि यह महिला पहले भी भारत से निर्वासित की जा चुकी है और उसके खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एल.ओ.सी.) जारी है।

घटना शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 की है। इमिग्रेशन कार्यालय सोनौली में तैनात अधिकारी प्रमोद कुमार दुबे के अनुसार शाम करीब 4:30 बजे उज्बेकिस्तान की नागरिक उमिदा जुरेवा (पिता का नाम– केजा किजि, निवासी ताशकंद, उज्बेकिस्तान, पासपोर्ट संख्या FA0472617) ने भारत से प्रस्थान के लिए डिपार्चर स्टांप लगाने का आग्रह किया। जांच के दौरान यह सामने आया कि उक्त महिला के पास भारत का कोई वैध वीजा नहीं है।