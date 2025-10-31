जागरण संवाददाता, सिवान। शिक्ष‍िका का फोटो एडिट कर, उसके साथ अपनी तस्‍वीर लगाकर युवक ने होनेवाले ससुराल भेज दिया। इससे शादी टूटने तक की नाैबत आ गई। आरोप है क‍ि इस मामले में मह‍िला थाने में शिकायत की गई, लेक‍िन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं आरोप‍ित ने घर पहुंचकर धमकी भी दी। बहरहाल महाराजगंज पुलिस ने मामले की प्राथम‍िकी दर्ज की है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आरोप है क‍ि 35 वर्षीय आरोप‍ित ने किसी तरह 29 वर्षीय शिक्ष‍िका का मोबाइल लिया और उससे तस्‍वीर निकाल ली। इसके बाद शिक्ष‍िका के साथ अपनी तस्‍वीर लगाई और 20 अक्‍टूबर को उसे होनेवाले पत‍ि के मोबाइल पर भेज दिया। शिक्ष‍िका की शादी दरौली थाना क्षेत्र में तय हुई है। यह देखकर होनेवाले ससुराल के लोग सकते में आ गए। शादी टूटने तक की नौबत आ गई। इस बीच आरोपित युवक अपहरण और हत्‍या की धमकी देने लगा।

यह बात पता चलने पर जब स्‍वजनों ने शिकायत की तो आरोपित ने दरवाजे पर आकर धमकी दी। परिवार के लोग घटना से काफी परेशान हो गए। इसके बाद शिक्ष‍िका ने मह‍िला थाने में एफआइआर के लिए आवेदन दिया। लेकिन एफआइआर नहीं की गई। मह‍िला थाने ने आवेदन को महाराजगंज थाना भेज दिया। वहां एफआइआर कर पु‍लिस मामले की जांच में जुट गई है।