    लड़की की तस्‍वीर एड‍िट कर होनेवाले पत‍ि को भेजा, सिवान की श‍िक्ष‍िका ने उठाया यह कदम

    By Rajmangal SahEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:33 PM (IST)

    सिवान में एक युवक ने शिक्षिका की तस्वीर एडिट कर उसके मंगेतर को भेज दी, जिससे शादी टूटने की नौबत आ गई। महिला थाने में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आरोपी ने धमकी भी दी। महाराजगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने शिक्षिका को अपहरण और हत्या की धमकी भी दी थी। पुलिस ने हत्या की साजिश रचते एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया है।

    जागरण संवाददाता, सिवान। शिक्ष‍िका का फोटो एडिट कर, उसके साथ अपनी तस्‍वीर लगाकर युवक ने होनेवाले ससुराल भेज दिया। इससे शादी टूटने तक की नाैबत आ गई। आरोप है क‍ि इस मामले में मह‍िला थाने में शिकायत की गई, लेक‍िन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं आरोप‍ित ने घर पहुंचकर धमकी भी दी। बहरहाल महाराजगंज पुलिस ने मामले की प्राथम‍िकी दर्ज की है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

    आरोप है क‍ि 35 वर्षीय आरोप‍ित ने किसी तरह 29 वर्षीय शिक्ष‍िका का मोबाइल लिया और उससे तस्‍वीर निकाल ली। इसके बाद शिक्ष‍िका के साथ अपनी तस्‍वीर लगाई और 20 अक्‍टूबर को उसे होनेवाले पत‍ि के मोबाइल पर भेज दिया। शिक्ष‍िका की शादी दरौली थाना क्षेत्र में तय हुई है। यह देखकर होनेवाले ससुराल के लोग सकते में आ गए। शादी टूटने तक की नौबत आ गई। इस बीच आरोपित युवक अपहरण और हत्‍या की धमकी देने लगा।

    यह बात पता चलने पर जब स्‍वजनों ने शिकायत की तो आरोपित ने दरवाजे पर आकर धमकी दी। परिवार के लोग घटना से काफी परेशान हो गए। इसके बाद शिक्ष‍िका ने मह‍िला थाने में एफआइआर के लिए आवेदन दिया। लेकिन एफआइआर नहीं की गई। मह‍िला थाने ने आवेदन को महाराजगंज थाना भेज दिया। वहां एफआइआर कर पु‍लिस मामले की जांच में जुट गई है। 

     

    हत्‍या की साजिश रचते बदमाश गिरफ्तार 

    महाराजगंज पुलिस के साथ बिहार एसटीएफ की टीम ने कुप‍िया निजामत से एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक कट्टा, दो गोली, 2.5 ग्राम गांजा व एक चोरी की बाइक बरामद की गई। थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि कपिया जागीर निवासी अरविंद कुमार उर्फ छोटू कुमार को पकड़ा गया है। सूचना मिली थी कि वह दरौंदा के किसी व्‍यक्‍त‍ि की हत्‍या की योजना बना रहा है। इसके बाद पुलिस सक्र‍िय हुई और छापेमारी कर उसे दबोचा। उसके कुछ साथी भागने में सफल रहे।  