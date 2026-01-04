महराजगंज में पकड़ी गई अमेरिकी महिला, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी जा रही थी नेपाल

जागरण संवाददाता, महराजगंज। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद नेपाल जा रही एक अमेरिकी महिला को नौतनवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला का नाम कृष्ण लीला सिम्स है, जो फ्लोरिडा (अमेरिका) की निवासी हैं।

जैसे ही यह मामला सामने आया, इमीग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। जांच पूरी होने के बाद महिला को रिहा कर दिया गया।

महिला नेपाल जाने के उद्देश्य से सोनौली इमीग्रेशन कार्यालय पहुंची थी, जहां जांच में पता चला कि उसका भारतीय वीजा वैध है, लेकिन वह निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रह चुकी है।

ओवरस्टे की स्थिति में होने के कारण इमीग्रेशन विभाग ने उसे एग्जिट परमिट लेने और निर्धारित पेनाल्टी जमा करने की जानकारी दी। पेनाल्टी जमा न कर पाने के कारण महिला नेपाल नहीं जा सकी। महिला ने बताया कि वह दिल्ली जाने के लिए नौतनवा से 22 हजार रुपये में एक कार बुक कर रही थी।