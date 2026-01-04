Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महराजगंज में पकड़ी गई अमेरिकी महिला, वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी जा रही थी नेपाल

    By Vishwa Deepak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:34 PM (IST)

    महराजगंज में नौतनवा पुलिस ने वीजा अवधि समाप्त होने के बाद नेपाल जा रही अमेरिकी महिला कृष्ण लीला सिम्स को हिरासत में लिया। वह 2019 से भारत में रह रही थ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद नेपाल जा रही एक अमेरिकी महिला को नौतनवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला का नाम कृष्ण लीला सिम्स है, जो फ्लोरिडा (अमेरिका) की निवासी हैं।

    जैसे ही यह मामला सामने आया, इमीग्रेशन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। जांच पूरी होने के बाद महिला को रिहा कर दिया गया।

    महिला नेपाल जाने के उद्देश्य से सोनौली इमीग्रेशन कार्यालय पहुंची थी, जहां जांच में पता चला कि उसका भारतीय वीजा वैध है, लेकिन वह निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रह चुकी है।

    ओवरस्टे की स्थिति में होने के कारण इमीग्रेशन विभाग ने उसे एग्जिट परमिट लेने और निर्धारित पेनाल्टी जमा करने की जानकारी दी। पेनाल्टी जमा न कर पाने के कारण महिला नेपाल नहीं जा सकी। महिला ने बताया कि वह दिल्ली जाने के लिए नौतनवा से 22 हजार रुपये में एक कार बुक कर रही थी।

    कार में बैठते समय चालक ने जब उससे पासपोर्ट दिखाने को कहा, तो महिला ने पासपोर्ट साथ न होने की बात कही। इस पर चालक और आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला को थाने ले आई।

    विदेशी महिला की सूचना मिलते ही एलआइयू, इंटेलिजेंस, इमीग्रेशन विभाग और एसएसबी की टीम थाने पहुंचीं और गहन पूछताछ की गई।

    जांच में पता चला कि महिला वर्ष 2019 से भारत में रह रही है और हिंदी भाषा का भी आंशिक ज्ञान रखती है। क्षेत्राधिकारी अंकुर गौतम ने बताया कि महिला के सभी दस्तावेज सही पाए गए हैं, इसलिए पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया।