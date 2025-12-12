Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP BJP President News: 200 मीटर पैदल चलकर पंकज चौधरी के घर गए थे पीएम मोदी, अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के व्यवहार से प्रधानमंत्री मोदी प्रभावित हैं। गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह के दौरान, मोदी बिना किसी पू ...और पढ़ें

    Hero Image

    केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। जागरण अकाईव

    जागरण संवाददाता, महराजगंज अपने कार्य व्यवहार के चलते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंसद बन गए। इसकी एक झलक गोरखपुर में सात जुलाई 2023 को गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान देखने को मिली थी। बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही वह समय निकालकर पंकज चौधरी के घर पहुंच गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के घंटाघर हरिवंश गली में स्थित पंकज चौधरी के घर का रास्ता संकरा होने के चलते करीब 200 मीटर दूर ही प्रधानमंत्री का वाहन रुक गया। वहां से प्रधानमंत्री , राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पैदल चल कर उनके आवास पर पहुंचे थे।

    घर पर मौजूद महराजगंज की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व पंकज चौधरी की माता उज्ज्वल चौधरी को प्रणाम करते हुए पीएम ने कहा था- 'और अम्मा जी, क्या हाल है आप का। सुना था आप दिल्ली मुझसे मिलने आने वाली हैं। मैं सोचा खुद चल कर आप से मिल लूं।'

    WhatsApp Image 2025-12-12 at 1.44.03 PM

    पंकज चौधरी के घर पैदल जाते पीएम मोदी और सीएम योगी। जागरण अकाईव

     

    इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंकज चौधरी की पत्नी भाग्यश्री चौधरी, बेटे रोहन चौधरी, बहू तान्या,बेटी श्रुति, भतीजे राहुल चौधरी सहित सभी स्वजन का कुशल क्षेम पूछा था। इस दौरान उन्होंने पंकज चौधरी के पोते नन्हें अविराज पर भी खूब प्यार- दुलार लुटाया था। पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानकारी ली और लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ने की सलाह दी थी।

    WhatsApp Image 2025-12-12 at 1.44.02 PM

    केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। जागरण अकाईव

     

    यह भी पढ़ें- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे पंकज चौधरी, अमित शाह ने कहा था 'दीया लेकर खोजने पर भी ऐसा सांसद नहीं मिलेगा'

    पीएम ने कहा था-'जूता निकाल के अंदर जाना है'

    पीएम मोदी ने पंकज चौधरी के घर पहुंच कर उनसे पूछा था कि- 'जूता निकाल के अंदर जाना है'। प्रधानमंत्री की इन बातों को सुन पंकज चौधरी ने विनम्र भाव से जूता पहन कर घर के अंदर चलने का आग्रह किया था। इसके बाद सभी लोग अंदर चले गए। पीएम का यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। उनके इस सरल व्यवहार की लोगों ने खूब सराहना की थी।