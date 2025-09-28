Maharajganj Road Accident: नील गाय के हमले से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार में छाया मातम

महराजगंज के बृजमनगंज में फरेंदा मार्ग पर 13 सितंबर को नीलगाय के हमले में मारुत नंदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। मारुत नंदन कसौधन बनगढ़िया के पास नीलगाय के हमले से घायल हुए थे। गोरखपुर में इलाज के बाद उन्हें लखनऊ ले जाया गया जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है।

संवाद सूत्र, फ़ुलमनहा (महराजगंज)। बृजमनगंज के फरेंदा मार्ग के बनगढ़िया के पास 13 सितंबर की दोपहर एक बजे के लगभग अचानक नीलगाय हमले से बाइक सवार मारुत नंदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शनिवार रात इलाज के दौरान लखनऊ में निधन हो गया।

नगर पंचायत बृजमनगंज के वार्ड नंबर सात स्वतंत्रता सेनानी नगर के रेलवे स्टेशन रोड निवासी मारुत नंदन कसौधन फरेंदा की तरफ जा रहे थे। बनग़ढ़िया के पास पहुंचे थे अचानक नीलगाय ने हमला कर दिया जिससे बाइक सवार मारुत नंदन गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।