    Maharajganj Road Accident: नील गाय के हमले से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, परिवार में छाया मातम

    By Ashish Kumar Jaiswal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 03:06 PM (IST)

    महराजगंज के बृजमनगंज में फरेंदा मार्ग पर 13 सितंबर को नीलगाय के हमले में मारुत नंदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। मारुत नंदन कसौधन बनगढ़िया के पास नीलगाय के हमले से घायल हुए थे। गोरखपुर में इलाज के बाद उन्हें लखनऊ ले जाया गया जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से परिवार में शोक की लहर है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    संवाद सूत्र, फ़ुलमनहा (महराजगंज)। बृजमनगंज के फरेंदा मार्ग के बनगढ़िया के पास 13 सितंबर की दोपहर एक बजे के लगभग अचानक नीलगाय हमले से बाइक सवार मारुत नंदन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शनिवार रात इलाज के दौरान लखनऊ में निधन हो गया।

    नगर पंचायत बृजमनगंज के वार्ड नंबर सात स्वतंत्रता सेनानी नगर के रेलवे स्टेशन रोड निवासी मारुत नंदन कसौधन फरेंदा की तरफ जा रहे थे। बनग़ढ़िया के पास पहुंचे थे अचानक नीलगाय ने हमला कर दिया जिससे बाइक सवार मारुत नंदन गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। शनिवार को हालात नाजुक होने पर स्वजन लखनऊ ले कर गए। शनिवार देर रात निधन हो गया। रविवार को शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। 40 वर्षीय मारुत नंदन दो भाई में छोटे है उनके कोई बच्चे नहीं है।

    उनकी पत्नी राजेश्वरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घर के जिम्मेदार व्यक्ति की मृत्यु पर स्वजन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शव पहुंचते ही बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई।