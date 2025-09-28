Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में ड्रोन और चोर की अफवाहों से ग्रामीणों संग पुलिस भी हैरान, चलाया जा रहा खास अभियान

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:54 PM (IST)

    वर्तमान में असामाजिक तत्व ड्रोन और चोरों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    ड्रोन व चोर की अफवाहों से रहें सावधान, पुलिस ने चलाया अभियान

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन, चोरी एवं चोरों के आने संबंधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अफवाहों के कारण ग्रामीणों में भय व असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, साथ ही कुछ शरारती तत्व खिलौना ड्रोन उड़ाकर भी माहौल को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन सब पर अंकुश लगाने और जनता को जागरूक कर अफवाहों से सावधान रहने के लिए गांवों में पुलिस विभाग की तरफ से अभियान शुरू किया गया है। अब तक ड्रोन, चोर की अफवाह फैलाने के संबंध में दो अभियोग पंजीकृत कर कुल 16 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। इसीक्रम में पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना के नेतृत्व में गांवों में रात्रि भ्रमण भी किया।

    पुलिस अधीक्षक ने निचलौल, सिंदुरिया आदि थाना क्षेत्रों के गांवों, कस्बों में रात्रि भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से आमने-सामने संवाद स्थापित किया गया तथा ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जनपद पुलिस हर समय जनता की सुरक्षा, शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि माध्यमों पर प्रसारित होने वाली झूठी, भ्रामक व गुमराह करने वाली खबरों पर भरोसा न करें।

    किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक माध्यम से ही करें तथा सतर्क रहते हुए पुलिस का सहयोग करें। पुलिस बिना जनता के सहयोग के अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सकती। अफवाह फैलाना समाधान नहीं है, बल्कि संदिग्ध गतिविधि दिखने पर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए तत्काल पुलिस को सूचना दें।

    उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, चौकी/हल्का प्रभारी व बीट आरक्षियों को निर्देशित किया गया कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करें। पुलिस टीम गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को जागरूक करे, कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें।

    यदि किसी क्षेत्र में कोई संदिग्ध अथवा बाहरी व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल डायल-112, नजदीकी चौकी अथवा थाने पर दें। पुलिस मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति का सत्यापन/पूछताछ करेगी। ग्रामीणों को समझाया जाए कि संदिग्ध व्यक्ति को देखकर कानून अपने हाथ में न लें, अन्यथा किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

    यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने प्रो. यूपी सिंह को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर हुआ अंतिम संस्कार

    थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में रात्रि गश्त को और अधिक प्रभावी बनाएं तथा गश्त के दौरान संवेदनशील स्थलों एवं मुख्य मार्गों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनपदीय पुलिस का प्रमुख उद्देश्य नागरिकों के मध्य विश्वास, शांति एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है।

    ग्राम सुरक्षा समितियों के माध्यम से गांव-गांव जाकर पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा, ताकि जनपद के किसी भी कोने में अफवाहों या शरारती तत्वों के कारण शांति व्यवस्था प्रभावित न हो सके।

    बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर होगी कार्रवाई

    महराजगंज: पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने ड्रोन से चोरी, जासूसी और अफवाह फैलाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव अकाउंट्स की निगरानी कर ड्रोन उड़ाने वालों की फोटो या वीडियो मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

    बिना अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में सार्वजनिक रूप से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ताकि लोग निर्देशों से अवगत रहें। जिन व्यक्तियों के पास ड्रोन कैमरे हैं, उन्हें संबंधित थाने से संपर्क कर आवश्यक दिशा-निर्देश लेने होंगे। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई होगी।