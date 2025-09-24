Maharajganj News: कमरे में फंदे से लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस

महराजगंज के पनियरा में दीपक वर्मा नामक एक व्यक्ति का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। वह स्थानीय चौराहे पर चिखना बेचने का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दीपक का विवाह हाल ही में हुआ था और घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस के अनुसार मामला आत्महत्या का लग रहा है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

संवाद सूत्र, पनियरा (महराजगंज)। ग्राम पंचायत महुअवा शुक्ल के महुआरी टोला निवासी दीपक वर्मा का शव मंगलवार की सुबह उसके कमरे में दुपट्टे के फंदे से पंखे में लटका मिला है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पनियरा थाना के महुआरी टोला निवासी दीपक स्थानीय थाना क्षेत्र के इलाहाबाद चौराहे पर शराब की भट्ठी के पास चिखना आदि बेचने का कार्य करता था। उसकी शादी बीते मई में हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी चार-पांच दिन पहले वह अपनी पत्नी करिश्मा को मायके पहुंचाकर आया था। सोमवार की रात वह दुकान से आकर कमरे में चला गया। मंगलवार की सुबह जब स्वजन उसे जगाने गए, तो दरवाजा बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद स्वजन खिड़की से झांके ताे अंदर का नजारा देख हतप्रभ रह गए।

आनन-फानन में स्वजन दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से उतारकर बाहर निकाले। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इसी बीच सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिंक टीम जांच पड़ताल में जुटी रही। मृतक के पिता सोनू वर्मा भी उसके चिखना के दुकान पर रह कर हाथ बंटाते थे।