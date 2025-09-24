Language
    महराजगंज में घर से निकली महिला का रेता गला और काट दी कलाई की नस, हालत गंभीर

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:19 PM (IST)

    महराजगंज के सेमरहना गाँव में एक अज्ञात व्यक्ति ने 65 वर्षीय महिला जुगलावती प्रजापति पर हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। हमलावर ने महिला का गला रेत दिया और कलाई की नस काट दी। महिला के चिल्लाने पर हमलावर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपित को पकड़ने के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं।

    घटनास्थल पर जुटी पुलिस व ग्रामीण की भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। बरगदवा क्षेत्र के सेमरहना गांव में बुधवार की भोर में अज्ञात व्यक्ति ने महिला का गला रेत घायल कर दिया। उसके कलाई की नस भी काट दी। महिला के चिल्लाने पर आस- पास के लोग आए , तो हमलावर वहा से भाग गया।

    स्वजन उसे इलाज के लिए सीएचसी रतनपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस व फारेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की तीन टीमें लगाई गईं हैं।

    क्षेत्र के सेमरहना गांव की महिला जुगलावती प्रजापति (65 वर्ष )अपने पति रामकिशुन के साथ सेमरहना गांव में रहती हैं। पहली पत्नी के निधन के बाद रामकिशुन ने जुगलावती से दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से रामकिशुन को दो पुत्र हैं। जबकि जुगलावती का एक पुत्र बलिकरन है।

    रामकिशुन के तीनों पुत्रों मुराली, जयकरन व बलिकरन का परिवार बेलहिया में रहता है। बड़े पुत्र मुराली की मृत्यु हो चुकी है। जबकि जयकरन व बलिकरन मुंबई कमाने के लिए गए हैं। पति रामकिशुन ने बताया भोर में 4.15 बजे के करीब जब जुगलावती दरवाजे पर बने शौचालय में जा रही थी तभी किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया।

    घटनास्थल का निरीक्षण करते एसपी सोमेन्द्र मीना। जागरण

    हमलावर ने उसका गला रेत कलाई की नश भी काट दी। जिसके बाद वह भूमि पर गिर छटपटाने लगी। महिला के चिल्लाने पर जब पति उसकी तरफ दौड़े तो हमलावर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को सीएचसी रतनपुर में भर्ती कराया गया।

    प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल व वहां से गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। घटना स्थल का एसपी सोमेन्द्र मीना ने निरीक्षण कर आरोपित को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।

    एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं।