    यूपी में 60 रुपये के लिए दोस्त को मार डाला, सीने में घोंपा सरिया; पूरी कहानी हैरान कर देगी

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:30 AM (IST)

    महराजगंज में 60 रुपये के विवाद में एक सहकर्मी की हत्या कर दी गई। कोल्हुई पुलिस ने आरोपी प्रेमशंकर पांडेय को गिरफ्तार किया है। प्रेमशंकर ने अजय यादव नामक अपने साथी की सरिया घोंपकर हत्या कर दी क्योंकि वह उधार दिए 160 रुपये वापस मांगने पर सिर्फ 100 रुपये देने को तैयार था। विवाद बढ़ने पर प्रेमशंकर ने अजय की जान ले ली।

    सहकर्मी बना कातिल, सिर्फ 60 रुपये के लिए कर दी हत्या।

    नीरज श्रीवास्तव, महराजगंज। रुपये को लेकर हुए झगड़े ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया कि साथ काम करने वाले सहकर्मी को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। गुस्सा इतना अधिक की प्रेमशंकर पांडेय ने अपने साथी अजय यादव को मृत्यु के घाट उतार दिया।

    ऐसी ही घटना का खुलासा रविवार को कोल्हुई पुलिस ने किया है, जहां 60 रुपये के विवाद में सहकर्मी ने साथी की जान ले ली थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

    गोरखपुर जिले के बांसगांव थाना अंतर्गत मालनपार छेदी डडवा निवासी अजय यादव पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड कंपनी में डंपर चालक के रूप में तैनात थे। जबकि देवरिया जिले के बरहज निवासी प्रेमशंकर पांडेय डंपर के टायर मरम्मत का कार्य करते थे।

    दोनों एकसड़वा में कंपनी के आवास में रहते थे, जिससे दोनों में अच्छी जान पहचान हो गई थी और अक्सर एक साथ खाना-पीना भी होता था। रुपये का लेनदेन कर एक-दूसरे के सुख-दुख के भागी भी होते थे।

    पुलिस की जांच में सामने आया कि अजय यादव ने कुछ दिनों पहले आवश्यकता पड़ने पर प्रेम शंकर पांडेय को 100 रुपये उधार दिया था। घटना के दिन शुक्रवर की रात करीब साढ़े नौ बजे कोल्हुई थाना के एकसड़वा चौराहे के पास अजय को शराब पीने की तलब लगी, तो उसने प्रेमशंकर से 160 रुपये की मांग करने लगा।

    प्रेमशंकर ने आर्थिक मजबूरी का हवाला देते हुए 100 रुपये देने को तैयार हो गया। शेष रुपये नहीं होने की बात कही। इसके बाद अजय आक्रोशित हो गया और अपशब्द बोलते हुए विवाद करने लगा।

    बोला कि-जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, तो हम खड़े रहते हैं, लेकिन मेरी जरूरत पर तुम हाथ खड़ा कर दे रहो हो। अपशब्द बोलने का विरोध करने पर बात बढ़ गई और दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद मौका पाकर प्रेमशंकर ने उसके सीने में सरिया घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था।

    डंपर चालक का हत्यारोपित भेजा गया जेल

    संवाद सूत्र, कोल्हुई: एकसड़वा में शुक्रवार रात डंपर चालक अजय यादव की हुई हत्या के मामले में आरोपित को जेल भेज दिया गया है। मृतक अजय यादव निवासी छेदी डड़वा मालहनपर थाना बांसगांव जिला गोरखपुर के पिता रामनयन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित प्रेम शंकर पांडेय निवासी फुलवरिया पांडेय थाना बरहज जिला देवरिया के विरुद्ध कोल्हुई थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था।

    थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया ने बताया कि रविवार को आरोपित प्रेम शंकर पांडेय को बटइडीहा पोखरे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया।