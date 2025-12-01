Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maharajganj News: आज से मनाया जाएगा टीका उत्सव, छूटे बच्चों का होगा टीकाकरण

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:22 PM (IST)

    महाराजगंज में दिसंबर महीने में टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 0-5 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को 12 बीमारियों से बचाने के लिए 5 साल में 7 बार टीकाकरण जरूरी है। आशा और एएनएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यूविन पोर्टल के माध्यम से गतिविधियां संचालित होंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से पूरे दिसंबर में टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसके माध्यम से शून्य से पांच वर्ष के बच्चों और गर्भवति महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को बारह प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए पांच साल में सात बार टीकाकरण जरूरी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियान की सफलता के लिए आशा, एएनएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों को भी नामित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि टीका उत्सव की सभी गतिविधियां यूविन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।

    पूर्व में पंजीकृत सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, अपंजीकृत को भी पंजीकृत करते हुए उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व डिप्टी सीएमओ डॉ. नीरज लाल कन्नौजिया ने बताया कि टीका उत्सव के दौरान नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक सत्र के बारे में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

    उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए बीआरटी टीम, महिला आरोग्य समिति नगरीय निकायों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- यूपी में बिजली बिल राहत योजना आज से शुरू...100 प्रतिशत तक मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम