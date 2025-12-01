Maharajganj News: आज से मनाया जाएगा टीका उत्सव, छूटे बच्चों का होगा टीकाकरण
जागरण संवाददाता, महराजगंज। नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से पूरे दिसंबर में टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसके माध्यम से शून्य से पांच वर्ष के बच्चों और गर्भवति महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को बारह प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए पांच साल में सात बार टीकाकरण जरूरी है।
अभियान की सफलता के लिए आशा, एएनएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों को भी नामित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि टीका उत्सव की सभी गतिविधियां यूविन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।
पूर्व में पंजीकृत सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, अपंजीकृत को भी पंजीकृत करते हुए उनका टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी व डिप्टी सीएमओ डॉ. नीरज लाल कन्नौजिया ने बताया कि टीका उत्सव के दौरान नियोजित किये जाने वाले प्रत्येक सत्र के बारे में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए बीआरटी टीम, महिला आरोग्य समिति नगरीय निकायों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा।
