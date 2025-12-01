Maharajganj News: आज से मनाया जाएगा टीका उत्सव, छूटे बच्चों का होगा टीकाकरण

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नियमित टीकाकरण सत्रों के माध्यम से पूरे दिसंबर में टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसके माध्यम से शून्य से पांच वर्ष के बच्चों और गर्भवति महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। बच्चों को बारह प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए पांच साल में सात बार टीकाकरण जरूरी है।

अभियान की सफलता के लिए आशा, एएनएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों को भी नामित किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि टीका उत्सव की सभी गतिविधियां यूविन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएंगी।