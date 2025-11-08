महराजगंज में कंपोजिट विद्यालय की खिड़की से लटका मिला किशोर का शव, मची सनसनी
उत्तर प्रदेश के महराजगंज में एक कंपोजिट विद्यालय की खिड़की से एक किशोर का शव लटका मिला। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संवाद सूत्र, (हरिहरपुर) महराजगंज। एक किशोर का शव बागापार के टोला बेलहिया के कंपोजिट विद्यालय भवन की एक खिड़की से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला। शिक्षकों की सूचना पर मौके पर पहुंची बागापार चौकी की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। विद्यालय परिसर में किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया तथा मौके पर भीड़ जमा हो गई।
सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बागापार टोला बेलहिया निवासी मिथिलेश वर्मा का शव कंपोजिट विद्यालय बेलहिया की खिड़की से लटका हुआ मिला। विद्यालय के एक शिक्षक से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मनीष पटेल व फोरेंसिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।
घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए और रो-रोकर बेहाल हो गए। स्वजन ने बताया कि मिथिलेश कसमरिया स्थित एक इंटर कालेज में कक्षा 11 का छात्र था तथा पढ़ने में बहुत होनहार था। पिता रामप्रीत वर्मा रोजी रोटी के सिलसिले से सऊदी अरब तथा बड़ा भाई मिथुन भी हैदराबाद कमाने गए हुए है।
स्वजन के अनुसार शुक्रवार की रात मिथिलेश खाना खाकर अपने कमरे में सोया था। सुबह घर पर बेटे को न पाकर मां संगीता उसे खोजने लगी और उसके दोस्तों तथा ग्रामीणों से भी बेटे का पता लगाने लगी। इसी दौरान सूचना मिली की विद्यालय भवन की एक खिड़की में लगे फंदे से मिथिलेश का शव लटक रहा है।
सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा।
