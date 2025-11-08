महराजगंज में कंपोजिट विद्यालय की खिड़की से लटका मिला किशोर का शव, मची सनसनी

संवाद सूत्र, (हरिहरपुर) महराजगंज। एक किशोर का शव बागापार के टोला बेलहिया के कंपोजिट विद्यालय भवन की एक खिड़की से फंदे के सहारे लटका हुआ मिला। शिक्षकों की सूचना पर मौके पर पहुंची बागापार चौकी की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। विद्यालय परिसर में किशोर का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया तथा मौके पर भीड़ जमा हो गई।

सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बागापार टोला बेलहिया निवासी मिथिलेश वर्मा का शव कंपोजिट विद्यालय बेलहिया की खिड़की से लटका हुआ मिला। विद्यालय के एक शिक्षक से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी मनीष पटेल व फोरेंसिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए।

घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के स्वजन भी मौके पर पहुंच गए और रो-रोकर बेहाल हो गए। स्वजन ने बताया कि मिथिलेश कसमरिया स्थित एक इंटर कालेज में कक्षा 11 का छात्र था तथा पढ़ने में बहुत होनहार था। पिता रामप्रीत वर्मा रोजी रोटी के सिलसिले से सऊदी अरब तथा बड़ा भाई मिथुन भी हैदराबाद कमाने गए हुए है।