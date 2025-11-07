महाराजगंज में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर हंगामा, अस्पताल सील

संवाद सूत्र, सिसवा बाजार। ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मृत्यु होने पर शुक्रवार की सुबह स्वजन ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों संग शिवम हॉस्पिटल सिसवा बाजार पर हंगामा किया। इस दौरान स्वजन घंटेभर सिसवा-घुघली मार्ग जामकर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए।

मौके से अस्पताल संचालक और कर्मचारी फरार हो गए। उप जिलाधिकारी सिद्धार्थ गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वीरेंद्र आर्या के अस्पताल के सील करने के बाद स्वजन माने। इसके बाद जाम समाप्त हुआ। सिसवा विकास खंड के ग्रामसभा परसिया निवासी अनिल चौहान की पत्नी बबली को गुरुवार रात में करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा होने लगी। जिस पर अनिल ने उसे शिवम हॉस्पिटल सिसवा बाजार में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों के ऑपरेशन से एक बच्चा पैदा हुआ है। ऑपरेशन के बाद प्रसूता को अधिक रक्तस्राव होने लगा।

बबली की ननद पुष्पा ने बताया कि अस्पताल वालों ने हालत बिगड़ने पर एम्बुलेंस बुलवाकर मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया जबकि बबली की मृत्यु हो चुकी थी। शुक्रवार सुबह स्वजन मृतका को लेकर पुनः अस्पताल पहुंचे और अस्पताल के जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे।