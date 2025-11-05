UP: गैंडे को बहा लाई बाढ़, लौटने में मुसीबतों का 'पहाड़'

विश्वदीपक त्रिपाठी, जागरण, महराजगंज। नेपाल में दो वर्ष पूर्व आई बाढ़ में बह कर भारतीय क्षेत्र में आया गैंडा अपने घर चितवन राष्ट्रीय उद्यान नहीं जा पा रहा। सामने नारायणी नदी की तेज धारा व नेपाल के नवलपरासी पश्चिमी व पूर्वी जिले के बीच मौजूद पहाड़ बाधा बन कर खड़ा है। भारतीय क्षेत्र में बह कर आए गैंडों को नाव पर लाद कर नेपाल के वनकर्मी चितवन राष्ट्रीय उद्यान ले जाते हैं, लेकिन दो वर्ष से इस दिशा में कोई पहल न होने से गैंडा रिफ्यूजी बन महराजगंज के सोहगीबरवा व बिहार के जंगल में एकाकी जीवन जी रहा है।

ऐसे में सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारी इस गैंडे के सहारे भारतीय वन्य क्षेत्र में गैंडों की वंश वृद्धि की योजना बना रहे हैं। इसके लिए असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मादा गैंडे को लाने की तैयारी चल रही है। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व व सोहगीबरवा जंगल भौगोलिक रूप से आपस में जुड़े हैं।