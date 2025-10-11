महराजगंज में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता , महराजगंज। सिंदुरिया ग्राम पंचायत में शुक्रवार की रात अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का दाहिना हाथ खंडित कर दिया। शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर प्रतिमा पर पड़ी, तो पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

सूचना मिलते ही सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की । थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है।