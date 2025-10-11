Language
    महराजगंज में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने किया हंगामा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    महराजगंज में कुछ अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

    डाॅ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त हाथ व मौके पर मौजूद ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता , महराजगंज। सिंदुरिया ग्राम पंचायत में शुक्रवार की रात अराजक तत्वों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा का दाहिना हाथ खंडित कर दिया। शनिवार की सुबह जब ग्रामीणों की नजर प्रतिमा पर पड़ी, तो पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे।

    सूचना मिलते ही सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की ।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रशासन ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है।

    ग्रामीणों ने कहा कि ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास हैं, जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। स्थानीय ग्रामीणों में सच्चिदानंद पटेल, संजय भारती,राजेंद्र गुप्ता, मुखराम, कैलाश, शिवमंगल, शैलेश, श्रीराम, रामसागर, मदनलाल,मुन्ना, महावीर, रामाज्ञा, रोशन लाल, रामरक्षा, रामसुरेश, अजय भारती, गोविंद गुप्ता, जगतनारायण, मुनीब, रामकृपाल , मनोज, सूरज निषाद ने संयुक्त रूप से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।