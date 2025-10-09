Maharajganj News: खेत में धान की फसल देखने गए किसान पर सांड ने किया हमला, तोड़ा दम
महाराजगंज के चंदनपुर में एक दुखद घटना घटी। खेत में धान की फसल देखने गए टोड़ई नामक एक बुजुर्ग किसान पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है, क्योंकि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।
जागरण संवाददाता, आनंदनगर। चंदनपुर में खेत में धान की फसल देखने गए बुजुर्ग किसान पर सांड ने अचानक हमला कर दिया। जिससे उनको गंभीर चोटे आई। स्वजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर सेमरहनी निवासी टोडई बुधवार की सुबह करीब छह बजे खेत में फसल देखने गए थे। उनका खेत जंगल के समीप है, जहां सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जिससे उनको गंभीर चोटें आई।
सूचना पर पहुंचे स्वजन उपचार के लिए गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले गए। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद टोडई को मृत घोषित कर दिया। मृतक टोडई की तीन बेटी व एक बेटा है। परिवार की आर्थिक स्थित खराब होने के कारण बेटा प्रदीप गुजरात में रोजी रोटी कमाने गया है।
स्वजन ने पिता की मृत्यु की सूचना उसे दे दी है। सूचना पाकर वह घर के लिए निकल दिया है। बुजुर्ग किसान की मृत्यु से स्वजन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्वजन रो-रोकर बेहाल हैं।
सीएचसी अधीक्षक बनकटी डा. एमपी सोनकर ने बताया कि बुजुर्ग के पेट में गंभीर चोट लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है।
