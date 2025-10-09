Maharajganj News: खेत में धान की फसल देखने गए किसान पर सांड ने किया हमला, तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, आनंदनगर। चंदनपुर में खेत में धान की फसल देखने गए बुजुर्ग किसान पर सांड ने अचानक हमला कर दिया। जिससे उनको गंभीर चोटे आई। स्वजन उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर सेमरहनी निवासी टोडई बुधवार की सुबह करीब छह बजे खेत में फसल देखने गए थे। उनका खेत जंगल के समीप है, जहां सांड ने उन पर अचानक हमला कर दिया। जिससे उनको गंभीर चोटें आई।