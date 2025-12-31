महराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, भेजे गए जेल

संवाद सूत्र, सोनौली। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत सोनौली पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस ने 27.52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

थानाध्यक्ष सोनौली महेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार की रात सोनौली पुलिस व एसएसबी डंडा हेड बीओपी की संयुक्त टीम ने थाना क्षेत्र के आम हरदीडाली स्थित मुर्गी फार्म के पास चेकिंग की। इसी दौरान संदिग्ध अवस्था में तीन युवकों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी में उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई।