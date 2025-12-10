सोहगीबरवा के बाघों का पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने की कवायद शुरू

विश्वदीपक त्रिपाठी, महराजगंज। सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग में बीते 25 अप्रैल व आठ मई को छोड़े गए तीन बाघ जंगल के कोर जोन (मुख्य क्षेत्र) को छोड़ बफर जोन (मुख्य जंगल व मानव प्रभावित क्षेत्र के बीच का हिस्सा) में चले गए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघों ने जंगल में भोजन की कमी के चलते आबादी से सटे गन्ने के खेत में अपना ठिकाना बना लिया है। जिससे वह गांव में जा पालतू जानवरों का शिकार कर रहे हैं।

बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी बाघ यहां चले आते हैं। आए दिन सोहगीबरवा क्षेत्र में मानव- वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हाे रहीं हैं। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की पहल के बाद इन बाघों को पुन: जंगल में ले जाने की योजना बनाई गई है। जंगल में तीन चरण में सर्वे करा बाघों के लिए उपलब्ध भोजन का विवरण एकत्र किया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के निर्देशन में शुरू हो रहे सर्वे के लिए सुहेलवा वन्य जीव प्रभाव में सोहगीबरवा के पांच वन कर्मियों का प्रशिक्षण कराया गया है।