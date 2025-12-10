यूपी में SIR को लेकर CM योगी ने की बैठक, अधिकारियों से बोले- छूटने न पाए कोई पात्र मतदाता, अपात्रों को करें बाहर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों को एसआइआर (सघन मतदाता पुनरीक्षण) अभियान तेज करने के लिए सहेजा है। मंगलवार को इसके लिए एनेक्सी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों से कहा है कि वह मनोयोग से लगकर यह सुनिश्चित करें कि एसआइआर प्रक्रिया में एक भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। साथ ही अपात्र और फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भाजपा की बूथ टोली हर बूथ और घर-घर जाए और मतदाताओं की एसआइआर प्रक्रिया पूर्ण कराए।

बैठक में एसआइआर को लेकर हर जिले से विधानसभावार फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने उन विधायकों के कार्य पर असंतोष जाहिर किया, जिनके क्षेत्र में अभियान की गति अपेक्षानुरूप नहीं है। योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को एसआइआर अभियान में सौ फीसदी योगदान देना होगा।

उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता का एसआइआर फार्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए भाजपा की दस सदस्यीय बूथ टोली को सजग रहना होगा। सबका गणना प्रपत्र जमा हो जाए, इसके लिए सभी जिलों में भाजपा महानगर की तर्ज पर गांवों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि बीएलओ ने जितने फार्म बांट दिए हैं, उन्हें जमा कराने में टीम भावना से काम करना होगा।