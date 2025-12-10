यूपी में SIR को लेकर CM योगी ने की बैठक, अधिकारियों से बोले- छूटने न पाए कोई पात्र मतदाता, अपात्रों को करें बाहर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआइआर अभियान को तेज करने के लिए बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों को एसआइआर (सघन मतदाता पुनरीक्षण) अभियान तेज करने के लिए सहेजा है। मंगलवार को इसके लिए एनेक्सी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों से कहा है कि वह मनोयोग से लगकर यह सुनिश्चित करें कि एसआइआर प्रक्रिया में एक भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। साथ ही अपात्र और फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भाजपा की बूथ टोली हर बूथ और घर-घर जाए और मतदाताओं की एसआइआर प्रक्रिया पूर्ण कराए।
बैठक में एसआइआर को लेकर हर जिले से विधानसभावार फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री ने उन विधायकों के कार्य पर असंतोष जाहिर किया, जिनके क्षेत्र में अभियान की गति अपेक्षानुरूप नहीं है। योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को एसआइआर अभियान में सौ फीसदी योगदान देना होगा।
उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता का एसआइआर फार्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए भाजपा की दस सदस्यीय बूथ टोली को सजग रहना होगा। सबका गणना प्रपत्र जमा हो जाए, इसके लिए सभी जिलों में भाजपा महानगर की तर्ज पर गांवों में बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि बीएलओ ने जितने फार्म बांट दिए हैं, उन्हें जमा कराने में टीम भावना से काम करना होगा।
यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: रामगढ़ताल क्षेत्र में सुगम होगा यातायात, जल निकासी भी होगी बेहतर
मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआइआर अभियान को सफल बनाना संगठन की भी जिम्मेदारी है, इसलिए जिन लोगों ने एसआइआर फार्म भर दिया है, उसको डिजिटल कराने के काम में भी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना योगदान सुनिश्चित करें। जो लोग छूट रहे हों, उनके फार्मो को भी भरवाकर डिजिटल कराएं। सीएम योगी ने कहा कि एसआइआर प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता यह भी सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची में किसी मृतक का नाम न रह जाए।
बैठक का संचालन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, एमएलसी एवं एसआइआर अभियान के लिए भाजपा के मंडल प्रभारी डा. धर्मेंद्र सिंह ने किया। मुख्यमंत्री का स्वागत क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय द्वारा किया गया। बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गोरखपुर के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, मंडल के सभी विधायक और जिला अध्यक्ष अलावा एसआइआर के लिए मनोनीत पार्टी जिला प्रवासी मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।