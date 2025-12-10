Gorakhpur News: रामगढ़ताल क्षेत्र में सुगम होगा यातायात, जल निकासी भी होगी बेहतर
गोरखपुर विकास प्राधिकरण रामगढ़ताल क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सक्रिय है। 23 करोड़ रुपये से 2700 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण होगा, जिसमें आरसीसी नाला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रामगढ़ताल क्षेत्र को शहर का आधुनिक, सुगम और आकर्षक शहरी जोन बनाने की दिशा में गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तेजी दी है। एक तरफ 23 करोड़ रुपये की लागत से 2700 मीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण, आरसीसी नाला और सुंदरीकरण कार्य का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, वहीं दूसरी ओर 14.32 करोड़ रुपये की लागत से वाटर बॉडी पर 112 मीटर लंबे डबल लेन ब्रिज का निर्माण तीव्र गति से जारी है। प्राधिकरण के मुताबिक आगामी चार माह में ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
जीडीए द्वारा प्रस्तावित सड़क परियोजना वसुंधरा एन्क्लेव आवासीय योजना से शुरू होकर महाराणा प्रताप पार्क, ग्रीनवुड और गोरक्ष एन्क्लेव आवासीय योजनाओं से होती हुई चंपा देवी पार्क तक जाएगी। कुल 2700 मीटर लंबे इस मार्ग को विभिन्न मानकों के अनुसार चौड़ा किया जाएगा। 1270 मीटर में 24 मीटर, 860 मीटर में 18 मीटर, 240 मीटर में 12 मीटर और 325 मीटर में 9 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। सड़क का निर्माण टिकाऊ बिटुमिन लेयर तकनीक से होगा ताकि मार्ग अधिक मजबूत और समतल रहे।
यातायात सुधार के साथ परियोजना में जल निकासी को भी प्रमुखता दी गई है। पूरे मार्ग पर आरसीसी नाला बनाकर वर्षा ऋतु में जलभराव की समस्या खत्म करने का लक्ष्य है। इसके अलावा अंडरग्राउंड डक्ट और केबलिंग की व्यवस्था होगी जिससे बिजली, इंटरनेट और अन्य सुविधाओं की वायरिंग जमीन के नीचे सुव्यवस्थित ढंग से रखी जा सके। सड़क के दोनों किनारों पर पथ प्रकाश, सुंदरीकरण, लैंडस्केपिंग और हरियाली कार्य कर क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल और आकर्षक बनाया जाएगा।
परियोजना के पूरा होने के बाद पैडलेगंज से गोरक्ष एन्क्लेव, ग्रीनवुड अपार्टमेंट होते हुए उपाध्यक्ष आवास तक का मार्ग न केवल चौड़ा और जाममुक्त होगा, बल्कि पर्यटन और निवेश की संभावनाओं से भी भर उठेगा। चंपा देवी पार्क के पास 5000 क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर और फाइव स्टार होटल का निर्माण पहले से जारी है। सड़क चौड़ीकरण और आरसीसी नाले का निर्माण राज्य अवस्थापना मद के तहत पूरा कराया जाएगा। प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के मुताबिक प्रस्ताव स्वीकृत होते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर से प्रयागराज के बीच पहली से चलेंगी रोडवेज की मेला स्पेशल बसें, रेलवे ने भी तेज कर दी है तैयारी
इसी तरह वाटर बॉडी पर निर्माणाधीन पुल योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के पीछे स्थित कारपोरेट पार्क से सर्किट हाउस के पास आने वाली सड़क को जोड़ेगा। निर्माण पूरा होने पर तारामंडल क्षेत्र के दो हिस्से एक-दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे। पुल से नौकायन मार्ग होते हुए देवरिया बाईपास तक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा, जिससे तारामंडल, वसुंधरा एन्क्लेव और आसपास के क्षेत्रों को जाम से राहत मिलेगी।
पर्यटन की दृष्टि से यह ब्रिज क्षेत्र की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। वाटर बाडी पर स्काई वाक जैसा अनुभव, आकर्षक लाइटें और सुगम पहुंच व्यवस्था पर्यटकों को नई सुविधा प्रदान करेंगी। सर्किट हाउस, नौका विहार, चंपा देवी पार्क और प्राणी उद्यान जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच और आसान हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।