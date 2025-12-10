Language
    गोरखपुर से प्रयागराज के बीच पहली से चलेंगी रोडवेज की मेला स्पेशल बसें, रेलवे ने भी तेज कर दी है तैयारी

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:00 AM (IST)

    गोरखपुर से प्रयागराज के बीच रोडवेज की मेला स्पेशल बसें पहली तारीख से शुरू हो जाएंगी। रेलवे ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। यह सेवा यात्रियों को कुंभ म ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मास में संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष गोरखपुर से प्रयागराज के बीच एक जनवरी से ही रोडवेज (परिवहन निगम) की बसें चलाई जाएंगी। शासन के दिशा-निर्देश पर रोडवेज ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।

    निगम ने एक से 13 जनवरी तक गोरखपुर परिक्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से 22 रूटों से होकर कुल 180 बसें तथा 14 से 26 जनवरी तक 450 मेला स्पेशल बसें चलाने की योजना बना ली है। बसों की मरम्मत, स्टेशन, रूट और चालकों व परिचालकों की तैनाती सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।

    परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार इस वर्ष तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा है। ऐसे में एक जनवरी से ही प्रयागराज के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। मकर संक्रांति और उसके बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ा दी जाएंगी। गोरखपुर के अलावा खजनी, बांसगांव, गोला, उरुवा, सिकरीगंज, बेलघाट तथा देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और बस्ती के विभिन्न स्टेशनों से भी मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा।

    गोरखपुर की बसों के लिए प्रयागराज के झूसी में अस्थायी बस स्टेशन तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और संगम तट के लिए 200 शटल बसें चलाई जाएंगी, जिसमें गोरखपुर की ही 50 बसें शामिल होंगी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

    रोडवेज ही नहीं रेलवे ने भी माघ मेला को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के दिशा-निर्देश पर वाराणसी मंडल प्रशासन ने प्रयागराज राम बाग और झूसी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अतिरिक्त टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और प्रसाधन केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है।

    मुख्यालय गोरखपुर समेत भटनी, छपरा, मऊ और बनारस से मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ट्रेनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। जल्द ही मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा भी कर दी जाएगी।