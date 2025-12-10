गोरखपुर से प्रयागराज के बीच पहली से चलेंगी रोडवेज की मेला स्पेशल बसें, रेलवे ने भी तेज कर दी है तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मास में संगम में डुबकी लगाने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष गोरखपुर से प्रयागराज के बीच एक जनवरी से ही रोडवेज (परिवहन निगम) की बसें चलाई जाएंगी। शासन के दिशा-निर्देश पर रोडवेज ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निगम ने एक से 13 जनवरी तक गोरखपुर परिक्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों से 22 रूटों से होकर कुल 180 बसें तथा 14 से 26 जनवरी तक 450 मेला स्पेशल बसें चलाने की योजना बना ली है। बसों की मरम्मत, स्टेशन, रूट और चालकों व परिचालकों की तैनाती सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है।

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार इस वर्ष तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा है। ऐसे में एक जनवरी से ही प्रयागराज के लिए बसों का संचालन किया जाएगा। मकर संक्रांति और उसके बाद 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ा दी जाएंगी। गोरखपुर के अलावा खजनी, बांसगांव, गोला, उरुवा, सिकरीगंज, बेलघाट तथा देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर और बस्ती के विभिन्न स्टेशनों से भी मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा।

गोरखपुर की बसों के लिए प्रयागराज के झूसी में अस्थायी बस स्टेशन तैयार किया जाएगा। प्रयागराज और संगम तट के लिए 200 शटल बसें चलाई जाएंगी, जिसमें गोरखपुर की ही 50 बसें शामिल होंगी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।